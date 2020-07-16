Кремль осадил США после заявления о новых санкциях против "Северного потока - 2"

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Москва уверена, что Вашингтон хочет заставить Старый свет приобретать газ по завышенной цене

В Кремле заявили, что Америка пытается недобросовестно конкурировать и грубо давит на европейский бизнес. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал предупреждение о том, что по проекту "Северный поток-2" американские власти могут вменить санкции.

Песков заверил, что эти негативные проявления относятся и к российским компаниям в том числе. По мнению Дмитрия Сергеевича, Америка пытается заставить европейцев приобретать более дорогостоящий газ на невыгодных условия, пишут РИА "Новости". Этим высказыванием он дал оценку возможным мерам воздействия по вышеуказанному проекту.

Стоит отметить, что ранее, 15 июля, госсекретарь Соединенный штатов Америки Майк Помпео опубликовал новые рекомендации. Они направлены на противодействие России через санкции. Эти меры приводят в невыгодное положение инвестиции, относящиеся к газопроводам России.

Проект, о котором идет речь, включает в себя возведение двух линий газопровода. Их общая площадь насчитывает порядка 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Они должны проходить от побережья России до Германии. Америка против проекта "Северный поток – 2", как ряд других стран. Также власти Соединенных штатов пытаются продвигать свой природный газ.

Напомним, ранее свою оценку новым санкциям, предлагаемым Америкой, дал программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По словам эксперта, они значительно ударят по "Северному потоку – 2".