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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

31 декабря 2019, 02:09  •  72 • Политика
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в понедельник, 30 декабря.
«Путин. 20 лет» (доступен по адресу 20.kremlin.ru) — это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном — личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства, — начиная с 31 декабря 1999 года, когда он был назначен исполняющим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в альбоме собраны самые значительные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Некоторые кадры и ролики публикуются впервые.
На данный момент доступны материалы с 1999 по 2004 год. В эту часть проекта попали более 600 фотографий и 100 видеороликов. В ближайшие недели будут опубликованы материалы и за другие годы.
Ранее в этот же день американские издание Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти. По версии автора материала, за эти годы российские власти смогли нарастить геополитическое влияние. Кроме того, Россия заметно укрепила связи с Китаем, смогла изменить ситуацию в Сирии и присоединить Крым, а также продать вооружение на крупную сумму члену НАТО — Турции.
В декабре сообщалось, что большинство россиян назвали Путина политиком года.

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