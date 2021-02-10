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Кремль опроверг сведения о дате обращения Путина к Федеральному собранию
10 февраля 2021, 20:00 • 39 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 февраля, опроверг сообщения о том, что обращение главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию состоится в течение недели после 24 февраля.
Информацию об этом накануне распространил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Парламентарий предположил, что раз совет нижней палаты российского парламента предложил не проводить пленарные заседания 24 и 25 февраля и перенести рассмотрение законопроектов на 18 февраля, то начиная с 24 февраля в один из дней недели прозвучит послание президента Федеральному собранию.
«К сожалению, мы не являемся подписчиками Telegram-канала депутата Лысакова, но он ошибается. Пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только это решение будет принято, мы вас проинформируем», — уточнил Песков.
8 февраля представитель Кремля уже опровергал сообщения о том, что обращения президента России Федеральному собранию состоится 23 февраля. Тогда Песков заявил, что дата прорабатывается.
По словам представителя Кремля, в ходе послания Путин будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенних выборов в Госдуму.
В конце января Песков сообщал, что дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Пресс-секретарь добавил, что формат послания также пока не обсуждался, все будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.
В январе источник в парламенте заявил, что послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля.
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