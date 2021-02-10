Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Главная / Политика

Кремль опроверг сведения о дате обращения Путина к Федеральному собранию

10 февраля 2021, 20:00  •  39 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 февраля, опроверг сообщения о том, что обращение главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию состоится в течение недели после 24 февраля.
Информацию об этом накануне распространил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Парламентарий предположил, что раз совет нижней палаты российского парламента предложил не проводить пленарные заседания 24 и 25 февраля и перенести рассмотрение законопроектов на 18 февраля, то начиная с 24 февраля в один из дней недели прозвучит послание президента Федеральному собранию.
«К сожалению, мы не являемся подписчиками Telegram-канала депутата Лысакова, но он ошибается. Пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только это решение будет принято, мы вас проинформируем», — уточнил Песков.
8 февраля представитель Кремля уже опровергал сообщения о том, что обращения президента России Федеральному собранию состоится 23 февраля. Тогда Песков заявил, что дата прорабатывается.
По словам представителя Кремля, в ходе послания Путин будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенних выборов в Госдуму.
В конце января Песков сообщал, что дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Пресс-секретарь добавил, что формат послания также пока не обсуждался, все будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.
В январе источник в парламенте заявил, что послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
10 февраля 2021, 16:20
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Украины
10 февраля 2021, 10:50
Трамп подготовил план мести республиканцам после импичмента
10 февраля 2021, 12:40
Бабарико озвучил срок развала Белоруссии
10 февраля 2021, 10:50
Замминистра финансов собираются уволить в ближайшее время - Известия
10 февраля 2021, 10:50
"Бог им судья": на попытку Украины закрыть аккаунт Крыма в "Твиттере" отреагировали в России
10 февраля 2021, 14:30
Германия намерена заплатить США за снятие санкций с "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2021, 10:00
Путину удалось удивить Запад - Welt
09 февраля 2021, 00:55
Украинцев готовят к кровавой бойне в Донбассе
06 февраля 2021, 17:55
Хроники энергокризиса Украины: Коломойский обыгрывает Ахметова, план Лукашенко срабатывает
10 февраля 2021, 03:30
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
06 февраля 2021, 19:45
«Майдан» не за горами: Зеленский уходит с позором
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
04 февраля 2021, 23:45
Украине предложили заменить в стране все российское на американское
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.