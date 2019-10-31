Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это не так": Кремль дал свой ответ на встречу в нормандском формате
Уничтожил себя вместе с детьми: Американский генерал рассекретил детали "ли...
США используют армян против Турции (Telegram.Обзор)
Беглый молдавский олигарх Плахотнюк объявлен в международный розыск
Главная / Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

31 октября 2019, 20:24  •  84 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «РИА Новости».
По его словам, информация о встрече главы государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским также не соответствует действительности. «Это не так, даты пока нет», — сказал представитель Кремля.
29 октября Зеленский заявил, что «нормандский саммит» — это возможность обеспечения устойчивого прекращения огня на юго-востоке Украины.
Ранее в октябре Зеленский также назвал «нормандский формат» (встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины) ключевым для разрешения конфликта в Донбассе. Киев выполнил свою часть обязательств для проведения переговоров в таком формате, отметил он.
В Кремле со своей стороны заявили, что Украина не выполнила договоренности, связанные с разведением сил рядом с населенными пунктами Золотое и Петровское.
Отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики близ населенного пункта Золотое начался 29 октября. Через 7–10 дней ожидается разведение сил в Петровском.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
31 октября 2019, 20:24
Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации
31 октября 2019, 17:09
Уничтожил себя вместе с детьми: Американский генерал рассекретил детали "ликвидации" главаря ИГ
31 октября 2019, 20:24
Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии": Соцсети вскрыли ложь Медведева
31 октября 2019, 13:54
"Это они так выясняют отношения": Политолог назвал скрытую и главную причину закрытия дипмиссий Израиля
31 октября 2019, 17:09
"Мужик-то толковый": Что удивило в рассекреченной характеристике КГБ на Путина
31 октября 2019, 17:09
Вышло током: ученые прогнозируют рост тарифов из-за договора по климату
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2019, 13:39
"Никаких вымаливаний": Минск резко отрекся от российских денег
27 октября 2019, 00:39
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Россией"
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
31 октября 2019, 16:54
НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.