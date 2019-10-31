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Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
31 октября 2019, 20:24 • 84 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает «РИА Новости».
По его словам, информация о встрече главы государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским также не соответствует действительности. «Это не так, даты пока нет», — сказал представитель Кремля.
29 октября Зеленский заявил, что «нормандский саммит» — это возможность обеспечения устойчивого прекращения огня на юго-востоке Украины.
Ранее в октябре Зеленский также назвал «нормандский формат» (встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины) ключевым для разрешения конфликта в Донбассе. Киев выполнил свою часть обязательств для проведения переговоров в таком формате, отметил он.
В Кремле со своей стороны заявили, что Украина не выполнила договоренности, связанные с разведением сил рядом с населенными пунктами Золотое и Петровское.
Отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики близ населенного пункта Золотое начался 29 октября. Через 7–10 дней ожидается разведение сил в Петровском.
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