Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу

В Кремле опровергли информацию о якобы пропущенном звонке президента России Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это технически невозможно.

«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается», — приводит в понедельник, 31 августа, его слова «РИА Новости».

Днем ранее экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о бурной реакции Трампа на пропущенный телефонный звонок от Путина.

По словам экс-главы администрации, американский президент добавил: «Если Путин хочет переговорить, просто соедините его со мной». По мнению Тимоти, такое положение дел говорит о нестабильности принятия решений в Белом доме.

Тимоти занимал пост главы администрации Мэй в период с 2016 по 2017 год.