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Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу
31 августа 2020, 20:20 • 4 • Политика
В Кремле опровергли информацию о якобы пропущенном звонке президента России Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это технически невозможно.
«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается», — приводит в понедельник, 31 августа, его слова «РИА Новости».
Днем ранее экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о бурной реакции Трампа на пропущенный телефонный звонок от Путина.
По словам экс-главы администрации, американский президент добавил: «Если Путин хочет переговорить, просто соедините его со мной». По мнению Тимоти, такое положение дел говорит о нестабильности принятия решений в Белом доме.
Тимоти занимал пост главы администрации Мэй в период с 2016 по 2017 год.
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