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Кремль опроверг информацию о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
13 августа 2020, 15:00 • 47 • Политика
В графике российского президента Владимира Путина нет встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщили в четверг, 13 августа, «РИА Новости» в пресс-службе Кремля.
«Нет такой встречи в графике», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
Массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа, в этот день в стране прошли выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, оппозиционера Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.
После этого люди, несогласные с итогами выборов, стали выходить на улицы. Им противостоят силовики. В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон.
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