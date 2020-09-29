Кремль официально обратился к Турции: Не стоит лить масло в "пожар" Карабаха

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявления о готовности предоставить военную поддержку Азербайджану или Армении подливают масла в огонь, и Москва выступает категорически против таких заявлений.

По словам Пескова, Кремль призывает все страны, "особенно страны-наши партнёры, такие как Турция", сделать всё для прекращения огня и возврата сторон конфликта к мирному урегулированию. По его словам, в Кремле исходят из необходимости прекращения огня и боевых действий Армении и Азербайджана.

Ранее официальная Анкара наконец-то раскрыла последние карты с Карабахом. Турция "готова", заявили в МИД страны. Речь идёт о заявлении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, по словам которого, Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Своё слово сказал также замглавы правящей партии. По его словам, Турция рассматривает нападение на территорию Азербайджана как на свою собственную.