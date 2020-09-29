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Кремль официально обратился к Турции: Не стоит лить масло в "пожар" Карабаха
29 сентября 2020, 17:20 • 121 • Политика
Кремль выступил с официальным обращением ко всем странам, а особенно к странам-партнёрам, в частности, к Турции. Заявление последовало после слов, прозвучавших из Анкары, о намерении поддержать Азербайджан на поле боя с Арменией. В Москве ясно заявили - не стоит лить масло в "пожар" Карабаха.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявления о готовности предоставить военную поддержку Азербайджану или Армении подливают масла в огонь, и Москва выступает категорически против таких заявлений.
По словам Пескова, Кремль призывает все страны, "особенно страны-наши партнёры, такие как Турция", сделать всё для прекращения огня и возврата сторон конфликта к мирному урегулированию. По его словам, в Кремле исходят из необходимости прекращения огня и боевых действий Армении и Азербайджана.
Ранее официальная Анкара наконец-то раскрыла последние карты с Карабахом. Турция "готова", заявили в МИД страны. Речь идёт о заявлении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, по словам которого, Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.
Своё слово сказал также замглавы правящей партии. По его словам, Турция рассматривает нападение на территорию Азербайджана как на свою собственную.
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