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Кремль одержал стратегическую победу после переговоров Путина с Лукашенко

10 сентября 2021, 18:00  •  112 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС
Договоренность Российской Федерации и Белоруссии по 28 программам в рамках Союзного государства стали полигоном для дальнейшего распространения соглашений уже на полях Евразийского экономического союза. Такое мнение озвучил минский политолог Петр Петровский, прокомментировавший итоги переговоров лидеров РФ и Белоруссии, прошедших 9 сентября.
Как пояснил эксперт, Кремль одержал "стратегическую победу", выведя Минск из переговоров по ЕАЭС уже в формат пакетных двусторонних соглашений с соседом. Аналогичную схему, полагает он, Москва "будет обкатывать" с 28 соглашениями по интеграции, опробованную с белорусскими коллегами.
Исходя их содержания программ, отметил спикер, можно с уверенностью констатировать следующее: у белорусского производителя будут весьма конкретные прозрачные механизмы для выхода на российский рынок, в том числе и в системе государственных закупок. Таким образом, для Минска ввели равные правила, и регуляторы, такие как Россельхознадзор, не смогут закрыть от него рынок.
С другой же стороны, Россия получила преимущество: Минск выступал против унификации налоговой системы, однако общий нефтегазовый рынок с косвенным налогообложением иных перспектив не дает.
Что касается дорожных карт, то речь идет о стратегической задаче с долгосрочным планированием – работы в этом направлении велись с конца 2018 года, и мгновенной выгоды не ожидал никто.
10 сентября глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что эксперты кабмина одобрили программы по дальнейшей интеграции между Москвой и Минском.

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