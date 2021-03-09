Кремль обеспокоили угрозы из США о кибератаках на Россию

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В Москве обратили внимание на публикацию "авторитетного издания" и признали ее тревожной

Появившаяся в американских СМИ информация о возможных кибератаках на Россию вызывает тревогу в Москве. В Кремле подобные действия назвали международным преступлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию в "достаточно авторитетном издании".

Напомним, 7 марта газета New York Times вышла со статьей, в которой говорилось, что Вашингтон планирует в течение трех ближайших недель нанести несколько хакерских атак на российские системы, связанные с властями страны. По данным издания, мир этих действий не заметит, зато их ощутит руководство РФ, в том числе президент Владимир Путин. И это будет месть Штатов за кибератаку на американские госучреждения и коммерческие структуры через программное обеспечение фирмы SolarWinds, ответственность за которую Вашингтон бездоказательно возлагает на Москву.

"Это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности", – цитирует голос Кремля РИА "Новости".

Песков подчеркнул, что к вышеупомянутым хакерским атакам на заокеанские властные и коммерческие структуры Россия не имеет никакого отношения, пишет телеканал "360".

Ранее в феврале советник нового президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Джо Байдена готовит несколько вариантов ответа на кибератаки. Это будут "не просто санкции", отметил он. По его словам, Вашингтон намерен применять "видимые и невидимые" инструменты, которые "остановят" Путина. Позже и сам Байден грозил Москве ввести меры, чтобы заставить Россию за все заплатить.

В Кремле тогда назвали заявления американского лидера "менторским", агрессивным неприемлемым, не дающим основания для дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном.

