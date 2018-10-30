Кремль не владеет информацией о "сливе" по делу Петрова и Боширова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о задержании официальных лиц, ответственных за утечку личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 30 октября, отреагировал на информацию источников о задержании лиц, допустивших утечку информации о передвижениях Александра Петрова и Руслана Боширова. Напомним, сообщалось, что задержали официальных лиц.

Песков сказал, что не располагает информацией о санкциях в отношении лиц по указанному делу.

"К сожалению, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать", - передает слова пресс-секретаря Газета.ру.

Напомним, СМИ сообщали следующее: источник, знакомый с ходом расследования, рассказал, что спецслужба провела массовую проверку частных сыщиков и так называемых "пробивальщиков", которые могли быть причастны к торговле информацией из закрытых баз данных.