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Кремль не владеет информацией о "сливе" по делу Петрова и Боширова

30 октября 2018, 20:54  •  83 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о задержании официальных лиц, ответственных за утечку личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 30 октября, отреагировал на информацию источников о задержании лиц, допустивших утечку информации о передвижениях Александра Петрова и Руслана Боширова. Напомним, сообщалось, что задержали официальных лиц.
Песков сказал, что не располагает информацией о санкциях в отношении лиц по указанному делу.
"К сожалению, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать", - передает слова пресс-секретаря Газета.ру.
Напомним, СМИ сообщали следующее: источник, знакомый с ходом расследования, рассказал, что спецслужба провела массовую проверку частных сыщиков и так называемых "пробивальщиков", которые могли быть причастны к торговле информацией из закрытых баз данных.

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