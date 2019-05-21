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Кремль не увидел в словах Зеленского об антироссийских санкциях новизны

21 мая 2019, 22:39  •  48 • Политика
Обращенные к США призывы президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России не блещут новизной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это та риторика, которая не блещет новизной. А главное — это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока», — отметил он.
20 мая Зеленский во время церемонии инаугурации призвал Белый дом к ужесточению антироссийских санкций.
«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — сказал он, обращаясь к представителям США.

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