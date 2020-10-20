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Кремль не стал комментировать предложение запретить публикацию мнения судей КС

20 октября 2020, 02:00  •  22 • Политика
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу запрета публикации особого мнения судей Конституционного суда на сайте станет известна после окончания обсуждений этой поправки в Конституцию РФ. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Там идут обсуждения. <...> Когда это примет окончательный вид, тогда будет возможна позиция президента», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что роль будет играть убедительность аргументов инициаторов поправки.
«У них есть своя аргументация. Если эта аргументация окажется убедительной… Пока обсуждения продолжаются», — добавил Песков.
16 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал к принятию законопроект с поправками в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации». Ко второму чтению в него добавился запрет на публикацию особого мнения судей Конституционного суда.
При этом в изначальном варианте законопроекта, который внес Путин, говорилось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС».
13 октября нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта из первого пакета президентских инициатив, среди которых — проект нового закона о правительстве РФ, а также поправки в законы о Конституционном суде и прокуратуре.
В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

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