Кремль не стал комментировать предложение запретить публикацию мнения судей КС

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу запрета публикации особого мнения судей Конституционного суда на сайте станет известна после окончания обсуждений этой поправки в Конституцию РФ. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Там идут обсуждения. <...> Когда это примет окончательный вид, тогда будет возможна позиция президента», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что роль будет играть убедительность аргументов инициаторов поправки.

«У них есть своя аргументация. Если эта аргументация окажется убедительной… Пока обсуждения продолжаются», — добавил Песков.

16 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал к принятию законопроект с поправками в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации». Ко второму чтению в него добавился запрет на публикацию особого мнения судей Конституционного суда.

При этом в изначальном варианте законопроекта, который внес Путин, говорилось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС».

13 октября нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта из первого пакета президентских инициатив, среди которых — проект нового закона о правительстве РФ, а также поправки в законы о Конституционном суде и прокуратуре.

В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.