Кремль не сомневается в легитимности выборов главы Интерпола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит фактов, которые бы свидетельствовали о нелегитимности выборов главы Интерпола. Тем не менее в Кремле выразили сожаления по поводу того, что эту должность занял представитель Южной Кореи, а не российский генерал.

Напомним, сегодня озвучили имя нового главы Интерпола. Им стал, как сообщает официальный Twitter ведомства, представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Основным конкурентом за высший пост Интерпола был российский представитель, генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук.

В Кремле выразили сожаление по поводу его проигрыша. Однако не сомневаются в легитимности выборов. По крайней мере, фактов, которые бы говорили об обратном, у Москвы нет.