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Кремль не располагает подтверждением США о готовности Трампа к встрече с Путиным
12 июня 2019, 22:24 • 12 • Политика
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москва не получала от Вашингтона никаких подтверждений о готовности президента США Дональда Трампа встретиться на полях ближайшего саммита "двадцатки" с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение AFP о том, что Трамп будто бы заявил о готовности к такой встрече.
"Кремль такими подтверждениями не располагает", - сказал Песков. "В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи", - сообщил он.
Саммит G20 пройдет 27-28 июня в Осаке.
Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако президент США отменил свое участие в ней буквально за сутки до согласованной даты. В этой связи российская сторона заявила, что готова к диалогу США, но при условии, что предметная и конкретная инициатива такого контакта будет исходить от Вашингтона.
Ранее на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что возможность встречи лидеров на саммите G20 "висит в воздухе", однако, "обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала".
14 мая в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, но официального запроса американская сторона так и не прислала.
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