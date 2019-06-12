Кремль не располагает подтверждением США о готовности Трампа к встрече с Путиным

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москва не получала от Вашингтона никаких подтверждений о готовности президента США Дональда Трампа встретиться на полях ближайшего саммита "двадцатки" с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение AFP о том, что Трамп будто бы заявил о готовности к такой встрече.

"Кремль такими подтверждениями не располагает", - сказал Песков. "В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи", - сообщил он.

Саммит G20 пройдет 27-28 июня в Осаке.

Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако президент США отменил свое участие в ней буквально за сутки до согласованной даты. В этой связи российская сторона заявила, что готова к диалогу США, но при условии, что предметная и конкретная инициатива такого контакта будет исходить от Вашингтона.

Ранее на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что возможность встречи лидеров на саммите G20 "висит в воздухе", однако, "обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала".

14 мая в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, но официального запроса американская сторона так и не прислала.