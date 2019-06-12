Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Где деньги, Зин?" Шота Горгадзе дал ироничный совет Форуму открытой Р...
«Сохраняются глубокие расхождения»: как прошли переговоры России и США по вопрос...
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Главная / Политика

Кремль не располагает подтверждением США о готовности Трампа к встрече с Путиным

12 июня 2019, 22:24  •  12 • Политика

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москва не получала от Вашингтона никаких подтверждений о готовности президента США Дональда Трампа встретиться на полях ближайшего саммита "двадцатки" с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение AFP о том, что Трамп будто бы заявил о готовности к такой встрече.

"Кремль такими подтверждениями не располагает", - сказал Песков. "В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи", - сообщил он.

Саммит G20 пройдет 27-28 июня в Осаке.

Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако президент США отменил свое участие в ней буквально за сутки до согласованной даты. В этой связи российская сторона заявила, что готова к диалогу США, но при условии, что предметная и конкретная инициатива такого контакта будет исходить от Вашингтона.

Ранее на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что возможность встречи лидеров на саммите G20 "висит в воздухе", однако, "обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала".

14 мая в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, но официального запроса американская сторона так и не прислала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
12 июня 2019, 15:54
Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями всего общества
12 июня 2019, 02:54
Рябков: Россия и США не достигнут соглашений по вооружениям, пока не будет готов Вашингтон
12 июня 2019, 21:09
"Позиция тотального абсурда": Захарова - о заявлении Болтона про распространение Россией слухов о разногласиях в Белом доме
12 июня 2019, 02:54
Посол РФ: диалог лидеров России и Болгарии поможет взаимовыгодному сотрудничеству
12 июня 2019, 11:24
Пушков оценил призыв Макрона наладить отношения с Россией
12 июня 2019, 01:39
"Очень благодарен. Заранее": Климкин второй раз попросил Раду об отставке
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июня 2019, 04:54
"Наши десантники шли на Приштину победить или умереть": Как 200 российских ...
12 июня 2019, 04:54
"Тогда и школу надо сносить": В Сети не поняли "декоммунизированной ло...
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вст...
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2019, 10:54
«Готова отказаться от американского паспорта»: в США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей в РФ
10 июня 2019, 17:09
Говорить с Западом не о чем. Распад «нормандского формата»
06 июня 2019, 12:09
Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
08 июня 2019, 09:54
"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.