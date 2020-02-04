Кремль не перестал планировать визит Путина в Китай из-за коронавируса

Визит президента России Владимира Путина в Китай по-прежнему планируется, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом во вторник, 4 февраля, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам кремлевского спикера, визит был запланирован на вторую половину года и «стоит в планах». Говорить о каких-то корректировках пока рано, отметил Песков.

Президент России получает информацию о ситуации с коронавирусом в режиме реального времени, сообщил он. На вопрос о готовности системы к вспышке заболевания он ответил, что этот вопрос лучше задать оперативному штабу.

«Вы знаете, что выявлено два случая заболевания коронавирусом. Других случаев не выявлено, все необходимые меры принимаются», — подчеркнул Песков.

Говоря о рисках из-за коронавируса в экономических отношениях с Китаем, Песков заявил, что нельзя исключать «какой-то волатильности», но в целом в Кремле убеждены, что ситуация не повлияет на прочность отношений с КНР, в том числе экономических.

Ранее 4 февраля замминистра здравоохранения Сергей Краевой заявил, что Россия готовится к возможности масштабного распространения коронавируса. По его словам, разработка вакцины тормозится, потому что специалисты пока не смогли выделить у больных в России штамм коронавируса, необходимый для создания препарата.