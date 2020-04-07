Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Политика

Кремль не отметил снижения дисциплины чиновников

07 апреля 2020, 17:35  •  73 • Политика
Кремль не отмечает снижения дисциплины у чиновников при дистанционном режиме работы, сейчас от них требуется мобилизация, однако отдельные эпизоды случаются с учетом обширной географии и величины госаппарата. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе пресс-конференции журналисты задали ему вопрос о том, не замечают ли в Кремле снижения дисциплины среди чиновников из-за вынужденного перехода на дистанционную работу.
«Да нет, как и предписано президентским указом, все органы власти — и федеральные, и региональные, и муниципальные — продолжают работу. И наоборот, здесь требуется повышенная мобилизация и чувство ответственности с учетом специфики нынешнего момента», — ответил пресс-секретарь.
Пескова также попросили прокомментировать инцидент с замглавы Минпромторга Дмитрием Овсянниковым в аэропорту Ижевска. Он отметил, что «эпизоды случаются» из-за того, что в России «достаточно большое население, большой государственный аппарат, муниципальный аппарат, большая география страны».
В понедельник стало известно о скандале с участием Овсянникова в аэропорту Ижевска, который произошел 5 апреля.
Как отмечалось, чиновнику перед вылетом в Москву пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. При этом ему объяснили, что до 12 апреля пройти в аэровокзал можно только при наличии бумажного или электронного билета. В отношении замминистра был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Сначала Овсянников не стал комментировать инцидент, заявив «Известиям», что впервые об этом слышит, однако позже прислал официальный комментарий. Согласно его тексту, требования аэропорта предъявить электронный или бумажный билет при входе в воздушную гавань — это «перегибание палки». Однако, по словам чиновника, все требования сотрудников авиационной безопасности он выполнил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфире у Соловьёва
07 апреля 2020, 01:35
"Самолёты летели пустыми": Мишустин заявил о безответственных туристах
07 апреля 2020, 11:35
"На 87% - американский вирус": Бывший член ООН по биооружию озвучил версию создания COVID-19
07 апреля 2020, 11:35
Британского премьера отправили в больницу, а в России поставлен антирекорд: Главное о коронавирусе за 6 апреля на этот час
07 апреля 2020, 01:35
А Трамп против: Bloomberg назвал причину разногласий между Россией и саудитами
07 апреля 2020, 01:35
"Наш русский либерал - прежде всего лакей": Лицемерие сторонников Навального "объяснил" Достоевский
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2020, 04:35
Предали своих граждан ради спасения мигрантов
01 апреля 2020, 14:35
Альянс продавцов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко терпит крах
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
04 апреля 2020, 06:35
Трамп в ловушке, но угрожает Путину. Депрессия и безработица в США (Telegram. Обзор)
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.