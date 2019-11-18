Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать», — ответил он на просьбу прокомментировать публикацию переговоров ополченцев Донецкой народной республики, в которых якобы упоминается помощник президента России Владислав Сурков.

По словам пресс-секретаря, подобная информация исходит от следственной группы, в которой Россия никогда не принимала участия, потому что ей было в этом отказано.

«Различные материалы в ССГ зачастую попадают из Украины — из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия. Из страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов», — подчеркнул Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос, были ли переговоры между Сурковым и представителями Донбасса, пояснив, что не знает, «о каких разговорах идет речь».

«Я опять же не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, компиляцией, вымыслом, очевидной ложью или еще что-то. Мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверны», — заключил представитель Кремля.

По данным Forbes, 14 ноября ССГ обнародовала предоставленные Киевом записи перехваченных переговоров ополченцев ДНР, которые, как утверждают эксперты, велись в 2014 году. В них якобы упоминаются фамилии Суркова, а также министра обороны России Сергея Шойгу. Из этих переговоров следует, что лидеры ДНР «поддерживали контакты с российскими правительственными чиновниками касательно российской военной поддержки».

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.