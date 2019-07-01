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Кремль не комментирует идею отпустить украинских моряков до суда

01 июля 2019, 14:54  •  116 • Украина

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В Кремле не комментируют предложения о том, чтобы отпустить украинских моряков еще до этапа рассмотрения их дела в суде. "[Рекомендую обратиться] в Министерство иностранных дел, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. - Это предложение было сформулировано нашим дипломатическим ведомством, поэтому нюансы нужно узнавать у них".

Представитель Кремля добавил, что на этот счет есть особенная позиция МИД Украины, а Москве пока не понятно, претерпела ли она изменения.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин уже прокомментировал ситуацию с украинскими моряками на пресс-конференции в Осаке.

Ранее Украине и в Международный трибунал со стороны МИД РФ были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. "В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев отверг предложение МИД РФ по украинским морякам, содержащееся в этой ноте.

На пресс-конференции в Осаке Владимир Путин напомнил, что вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, организованной бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы. "Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие, - подчеркнул российский лидер. - Давайте мы из этого будем исходить". "Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны, - добавил он. - Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим". Путин отметил, что задержанные моряки "исполняли приказ и все". "Они нарушили российский закон, поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", - подчеркнул глава государства.

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