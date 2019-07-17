Кремль не будет вмешиваться в кампанию по выборам в Мосгордуму

Администрация президента России следит за ходом выборов в Мосгордуму, но не будет вмешиваться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 июля.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит, какие решения принимаются. В целом это вопрос избиркома. И здесь Кремль не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию», — сказал он.

Песков добавил, что «выборы в Москве всегда проходили на достаточно высоких стандартах», а российский лидер Владимир Путин ранее говорил о «безальтернативности чистых выборов».

Кроме того, пока в Кремле не намерены отказываться от сбора подписей для регистрации кандидатов, несмотря на сообщения о задержании подозреваемых в их подделке. Обсуждать данный вопрос, по словам Пескова, следует не в разгар кампании, а уже после выборов.

Комментируя данные СМИ о якобы снятии ряда кандидатов по надуманным предлогам, Песков призвал обращаться за объяснением правомерности решений в суд. «Истину глаголет суд. Если будут жалобы, всегда можно прибегнуть к судебной практике, и, уже ориентируясь на суд, можно делать какие-то выводы. Пока все выводы являются какими-то рассуждениями», — пояснил он.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.