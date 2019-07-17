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Кремль не будет вмешиваться в кампанию по выборам в Мосгордуму

17 июля 2019, 03:24  •  18 • Политика
Администрация президента России следит за ходом выборов в Мосгордуму, но не будет вмешиваться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 июля.
«Мы наблюдаем за тем, что происходит, какие решения принимаются. В целом это вопрос избиркома. И здесь Кремль не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию», — сказал он.
Песков добавил, что «выборы в Москве всегда проходили на достаточно высоких стандартах», а российский лидер Владимир Путин ранее говорил о «безальтернативности чистых выборов».
Кроме того, пока в Кремле не намерены отказываться от сбора подписей для регистрации кандидатов, несмотря на сообщения о задержании подозреваемых в их подделке. Обсуждать данный вопрос, по словам Пескова, следует не в разгар кампании, а уже после выборов.
Комментируя данные СМИ о якобы снятии ряда кандидатов по надуманным предлогам, Песков призвал обращаться за объяснением правомерности решений в суд. «Истину глаголет суд. Если будут жалобы, всегда можно прибегнуть к судебной практике, и, уже ориентируясь на суд, можно делать какие-то выводы. Пока все выводы являются какими-то рассуждениями», — пояснил он.
Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.

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