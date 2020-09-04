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Кремль назвал внутренним делом Белоруссии действия силовиков на митингах

04 сентября 2020, 17:50  •  51 • Политика
В Кремле неизвестно о том, поднималась ли тема жестокости белорусских силовиков при разгоне участников митингов в разговорах президента России Владимира Путина и главы республики Александра Лукашенко. Этот вопрос — личное дело Белоруссии, заявил в пятницу, 4 сентября, пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о том, чтобы эта тема (в разговорах двух лидеров. — Ред.) поднималась», — сказал представитель Кремля.
По его словам, на данный момент на повестке дня развитие двусторонних отношений между Россией и Белоруссией.
«А это внутреннее дело Белоруссии, мы не намерены вмешиваться во внутренние дела. Безусловно, мы обращаем внимание, мы говорим всегда, что и права граждан, и права правоохранителей, и права граждан на обеспечение правопорядка должны обеспечиваться», — добавил Песков.
Пресс-секретарю также задали вопрос о предстоящем визите Лукашенко в Москву. По словам Пескова, посещение белорусским лидером российской столицы планируется в ближайшие дни, точную дату «сообщат своевременно».
Договоренность о встрече глав двух стран была достигнута ими 30 августа в ходе телефонного разговора. Также Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям.
По данным белорусских СМИ, президенты «обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы», а также затронули ситуацию в республике.
27 августа Путин заявил, что правоохранительные органы в Белоруссии ведут себя «достаточно сдержанно, несмотря ни на что».
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С тех пор в стране не утихают массовые протесты несогласных с итогами голосования граждан. В ходе столкновений с силовиками есть погибшие гражданские, а также пострадавшие с обеих сторон.

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