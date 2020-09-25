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Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии отказ признания Лукашенко легитимным президентом
25 сентября 2020, 15:15 • 50 • Политика
Отказ западных стран признать легитимность президентства Александра Лукашенко является косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии, заявил в пятницу, 25 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств, эти решения противоречат международному праву, не способствуют развитию диалога. По сути, они являются косвенным вмешательством во внутренние дела, такие решения однозначно будут тормозить ведение диалога этих государств с Белоруссией», — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что решения западных стран не повлияют на отношения Москвы и Минска, страны, по его словам, будут взаимодействовать «без оглядки на другие государства».
Инаугурация белорусского лидера состоялась 23 сентября во Дворце независимости в белорусской столице, дата церемонии не афишировалась. Политик поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать конституцию республики.
Вместе с тем Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Глава британского МИДа Доминик Рааб назвал прошедшую инаугурацию Лукашенко дискредитирующей репутацию президента «еще сильнее».
В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами.
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