Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная / Политика

Кремль назвал условие, при котором Путин побеседует с Зеленским

23 сентября 2021, 14:55  •  189 • Политика
Кремль назвал условие, при котором президент России Владимир Путин побеседует с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Дело не в готовности Путина, как это ранее заявил президент украинского государства.
Ранее Зеленский наконец напрямую ответил на вопрос, когда будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. "Когда он будет готов", - произнёс украинский лидер.
Но дело не в том, что и как считает Зеленский. Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча сможет состояться только при условии готовности двух президентов и наличия повестки дня их общения, "когда они поймут, о чём им разговаривать".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





189
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
23 сентября 2021, 02:05
Глава МИД Украины о разрыве отношений с Россией: "Пользы ноль"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
16 сентября 2021, 17:55
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
18 сентября 2021, 19:25
Киев раскрыл секрет победы над "Северным потоком - 2". Нужно сделать три шага
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.