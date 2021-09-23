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Кремль назвал условие, при котором Путин побеседует с Зеленским
23 сентября 2021, 14:55 • 189 • Политика
Кремль назвал условие, при котором президент России Владимир Путин побеседует с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Дело не в готовности Путина, как это ранее заявил президент украинского государства.
Ранее Зеленский наконец напрямую ответил на вопрос, когда будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. "Когда он будет готов", - произнёс украинский лидер.
Но дело не в том, что и как считает Зеленский. Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча сможет состояться только при условии готовности двух президентов и наличия повестки дня их общения, "когда они поймут, о чём им разговаривать".
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