Кремль назвал темы "прощальной" беседы Меркель и Путина

Пресс-служба Кремля назвала темы предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отмечают эксперты, этот визит Меркель по праву можно назвать прощальным - 20 августа она прилетит в Москву со своим последним визитом в качестве канцлера Германии.

По данным Кремля, стороны намерены обсудить развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.