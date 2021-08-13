|
Кремль назвал темы "прощальной" беседы Меркель и Путина
13 августа 2021, 15:10 • 70 • Политика
Пресс-служба Кремля назвала темы предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отмечают эксперты, этот визит Меркель по праву можно назвать прощальным - 20 августа она прилетит в Москву со своим последним визитом в качестве канцлера Германии.
По данным Кремля, стороны намерены обсудить развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на нас
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 августа 2021, 08:20
|
07 августа 2021, 01:30
|
08 августа 2021, 21:30
|
06 августа 2021, 14:30
|
10 августа 2021, 01:55
|
07 августа 2021, 21:40
|
13 августа 2021, 02:20