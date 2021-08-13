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Кремль назвал темы "прощальной" беседы Меркель и Путина

13 августа 2021, 15:10  •  70 • Политика
Пресс-служба Кремля назвала темы предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отмечают эксперты, этот визит Меркель по праву можно назвать прощальным - 20 августа она прилетит в Москву со своим последним визитом в качестве канцлера Германии.
По данным Кремля, стороны намерены обсудить развитие отношений Москвы и Берлина, а также ряд международных и региональных вопросов.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

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