Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Главная / Политика

Кремль назвал причины трагедии в Донбассе: С Украиной договориться не выходит

29 марта 2021, 16:35  •  313 • Политика
Провокации в Донбассе со стороны украинских силовиков всерьёз обеспокоили Кремль. Об этом заявил журналистам официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
"Мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьёзнейшую обеспокоенность эскалация напряжённости. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооружённых сил. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких", - признал Дмитрий Песков, общаясь с представителями прессы.
Как добавил Песков, Москва постоянно предпринимает попытки договориться с Киевом. Ситуацию в Донбассе обсуждают по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления.
По словам официального представителя Кремля, эскалация напряжённости и провокационные действия - вот главные причины, по которым в Донбассе продолжается конфликт. И это, по мнению Пескова, настоящая трагедия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



313
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
29 марта 2021, 06:30
Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море
29 марта 2021, 14:45
"Нет пункта о посещении КВН": В России "расшифровали" заявление Кремля по Зеленскому
29 марта 2021, 01:00
"Мы повсюду видим российскую агрессию": Блинкен припомнил Москве все грехи и пообещал расплату
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуля...
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.