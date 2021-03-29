Кремль назвал причины трагедии в Донбассе: С Украиной договориться не выходит

Провокации в Донбассе со стороны украинских силовиков всерьёз обеспокоили Кремль. Об этом заявил журналистам официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

"Мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьёзнейшую обеспокоенность эскалация напряжённости. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооружённых сил. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких", - признал Дмитрий Песков, общаясь с представителями прессы.

Как добавил Песков, Москва постоянно предпринимает попытки договориться с Киевом. Ситуацию в Донбассе обсуждают по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления.

По словам официального представителя Кремля, эскалация напряжённости и провокационные действия - вот главные причины, по которым в Донбассе продолжается конфликт. И это, по мнению Пескова, настоящая трагедия.