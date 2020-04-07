Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Политика

Кремль назвал неприемлемыми попытки «приватизации космоса»

07 апреля 2020, 21:35  •  62 • Политика
Заявлениям президента США Дональда Трампа об освоении ресурсов на Луне должна быть дана юридическая оценка, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 апреля.
Накануне Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
«Здесь нужно давать сугубо юридическую оценку подобным решениям. И, наверное, нужно сначала изучать это решение, основываясь на юридических подходах. <…> Но все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах — такие попытки были бы неприемлемы», — заявил Песков.
Согласно указу Трампа, граждане США должны иметь право вести коммерческие исследования, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве. При этом космос не рассматривается в качестве всеобщего достояния человечества.
Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.
Решением Трампа возмутились в Совете Федерации и «Роскосмосе». Так, сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал документ «попыткой экспроприации космического пространства» и «планом по фактическому захвату территорий других планет».
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах было принято Генассамблеей ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфире у Соловьёва
07 апреля 2020, 11:35
"На 87% - американский вирус": Бывший член ООН по биооружию озвучил версию создания COVID-19
07 апреля 2020, 01:35
"Самолёты летели пустыми": Мишустин заявил о безответственных туристах
07 апреля 2020, 11:35
Британского премьера отправили в больницу, а в России поставлен антирекорд: Главное о коронавирусе за 6 апреля на этот час
07 апреля 2020, 01:35
А Трамп против: Bloomberg назвал причину разногласий между Россией и саудитами
07 апреля 2020, 17:35
Саудиты предлагают Москве свою математику. Чем аукнется ультиматум русским?
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 13:30
«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.