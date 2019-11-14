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Кремль назначил дату 15-й большой пресс-конференции Путина, но Песков пока утаил её от СМИ
14 ноября 2019, 21:54 • 51 • Политика
Во второй половине декабря президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию, а уже в 2020 году огласит послание Федеральному собранию. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дата большой пресс-конференции уже определена, скоро Кремль объявит аккредитацию, пояснил представитель Кремля. Песков не назвал саму дату, но уточнил, что она придётся на вторую половину декабря.
Напомним, Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь в тех годах, когда он был премьер-министром.
После своего переизбрания президентом на шестилетний срок в 2012 году Путин снова начал проводить такие мероприятия. Предстоящая в этом году большая пресс-конференция будет для Путина уже пятнадцатой.
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