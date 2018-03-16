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Кремль надеется на отсутствие необходимости в экстренных заявлениях перед выборами
16 марта 2018, 15:54 • 50 • Политика
По словам пресс-секретаря президента, его участие в мероприятиях до 18 марта не планируется.
Президент России Владимир Путин не планирует до выборов главы государства принимать участие в каких-либо мероприятиях либо делать экстренные заявления. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будем надеяться, что ничего не потребует каких-то экстренных заявлений", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, следует ли ждать до выборов экстренных заявлений или каких-либо официальных мероприятий с участием президента России.
Напомним, 18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента. На должность президента России претендуют восемь кандидатов, среди них – действующий президент Владимир Путин, который принимает участие в выборах как самовыдвиженец.
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