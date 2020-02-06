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Кремль надеется, что внутри США перестанут использовать Россию как "главную пугалку"
06 февраля 2020, 12:39 • 74 • Политика
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль надеется, что во внутриполитических баталиях в США перестанут демонизировать Россию, это будет способствовать нормализации отношений двух стран. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На просьбу прокомментировать отказ американского Сената объявить импичмент президенту Дональду Трампу, Песков отметил, что РФ "традиционно не считает себя в праве вмешиваться во внутренние дела США". "Подобное решение Сената хорошо прогнозировалось, достаточно легко прогнозировалось для любого, даже не специалиста в американских делах", - сказал представитель Кремля.
"Для нас главное, чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве главного демона внутриполитической арены США, для нас это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Песков, добавив, что как только российско-американские отношения в Вашингтоне перестанут класть на внутриполитический алтарь, "тогда появятся перспективы к нормализации" связей двух стран.
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