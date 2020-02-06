Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поручено на руки: как регионы работают над реализацией послания
Натовский «кулак» и российские возможности на Чёрном море
"Не нашлось денег": На Украине закрывают все психбольницы и тубдиспанс...
"Независимо от вероисповедания и национальности": Муфтий Альбир Кргано...
Главная / Политика

Кремль надеется, что внутри США перестанут использовать Россию как "главную пугалку"

06 февраля 2020, 12:39  •  74 • Политика

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль надеется, что во внутриполитических баталиях в США перестанут демонизировать Россию, это будет способствовать нормализации отношений двух стран. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать отказ американского Сената объявить импичмент президенту Дональду Трампу, Песков отметил, что РФ "традиционно не считает себя в праве вмешиваться во внутренние дела США". "Подобное решение Сената хорошо прогнозировалось, достаточно легко прогнозировалось для любого, даже не специалиста в американских делах", - сказал представитель Кремля.

"Для нас главное, чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве главного демона внутриполитической арены США, для нас это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Песков, добавив, что как только российско-американские отношения в Вашингтоне перестанут класть на внутриполитический алтарь, "тогда появятся перспективы к нормализации" связей двух стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
06 февраля 2020, 01:39
"Это залог доверия со стороны граждан": Путин поставил перед чиновниками беспрецедентную задачу
06 февраля 2020, 11:24
"Чушь и провокация": Отстранение России от ЧМ-2022 не подтвердилось
06 февраля 2020, 01:39
"Независимо от вероисповедания и национальности": Муфтий Альбир Крганов призвал защитить память о Великой Победе
06 февраля 2020, 08:09
Пушков оценил итоги дела об импичменте Трампа
05 февраля 2020, 19:09
Путина не пригласили, и он... обиделся? Как историю конфликта России и Польши пишет "Медуза"
06 февраля 2020, 11:24
Русский народ должен заменить мировое сообщество
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2020, 01:39
"Да ты ведьма!": Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа, отказав...
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую ата...
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторо...
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2020, 19:54
С 1 февраля: правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.