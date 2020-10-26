Кремль начал "ракетный торг" с США – эксперт

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

У Вашингтона не остается места для маневра после публичного сигнала из Москвы

Предложение Кремля по ракетам средней и малой дальности (РСМД) идет в связке с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). В этом убежден военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, Москва и Вашингтон "начали торг", и американцам теперь придется делать ответный шаг.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к США и НАТО с напоминанием, что Россия готова соблюдать добровольный мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в европейском регионе, но лишь до тех пор, пока на РФ не направлены американские ракеты. При этом в Москве упомянули не только вооружения, входившие в ДРСМД, но и ракету 9М729, не попавшую под договор. Так Путин отреагировал на условие США сделать Китай участником нового ДСНВ, считает Баранец.

"Если американцы требуют от нас, чтобы мы втащили в договор СНВ-3 китайцев и включили в этот договор все тактическое ядерное оружие, то мы имеем полное право зеркальным образом ответить. Козырь на козырь",

– цитирует эксперта "Царьград". По его мнению, после такого заявления американцам деваться некуда: им нужно или соглашаться, или придумывать новое условие по СНВ.

Между тем, по данным военного эксперта Алексея Леонкова, США, выйдя из-под ограничений ДРСМД, уже приступили к наращиванию своих сил. В том числе увеличили число военных судов, оснащенных корабельной боевой системой Aegis Ashore. Поэтому вряд ли они согласятся свернуть эту программу и утилизовать новые вооружения. Но их попытка сдержать Россию силой ошибочна и ведет к скоплению "железок" у границ, приводит "Взгляд" мнение эксперта.

В середине октября Путин сделал предложение США по договору СНВ-3, срок действия которого скоро заканчивается. Однако в Белом доме не оценили эту инициативу. При этом эксперты полагают, что противник Дональда Трампа на выборах Джо Байден будет более сговорчив на тему контроля над вооружениями.

Ранее США дали понять, что у них есть аналог российской 9М729.