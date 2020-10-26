Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Главная / Политика

Кремль начал "ракетный торг" с США – эксперт

26 октября 2020, 17:30  •  26 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Вашингтона не остается места для маневра после публичного сигнала из Москвы
Предложение Кремля по ракетам средней и малой дальности (РСМД) идет в связке с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). В этом убежден военный обозреватель Виктор Баранец. По его мнению, Москва и Вашингтон "начали торг", и американцам теперь придется делать ответный шаг.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к США и НАТО с напоминанием, что Россия готова соблюдать добровольный мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в европейском регионе, но лишь до тех пор, пока на РФ не направлены американские ракеты. При этом в Москве упомянули не только вооружения, входившие в ДРСМД, но и ракету 9М729, не попавшую под договор. Так Путин отреагировал на условие США сделать Китай участником нового ДСНВ, считает Баранец.
"Если американцы требуют от нас, чтобы мы втащили в договор СНВ-3 китайцев и включили в этот договор все тактическое ядерное оружие, то мы имеем полное право зеркальным образом ответить. Козырь на козырь",
– цитирует эксперта "Царьград". По его мнению, после такого заявления американцам деваться некуда: им нужно или соглашаться, или придумывать новое условие по СНВ.
Между тем, по данным военного эксперта Алексея Леонкова, США, выйдя из-под ограничений ДРСМД, уже приступили к наращиванию своих сил. В том числе увеличили число военных судов, оснащенных корабельной боевой системой Aegis Ashore. Поэтому вряд ли они согласятся свернуть эту программу и утилизовать новые вооружения. Но их попытка сдержать Россию силой ошибочна и ведет к скоплению "железок" у границ, приводит "Взгляд" мнение эксперта.
В середине октября Путин сделал предложение США по договору СНВ-3, срок действия которого скоро заканчивается. Однако в Белом доме не оценили эту инициативу. При этом эксперты полагают, что противник Дональда Трампа на выборах Джо Байден будет более сговорчив на тему контроля над вооружениями.
Ранее США дали понять, что у них есть аналог российской 9М729.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
26 октября 2020, 00:05
Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции
26 октября 2020, 10:10
Дайте ещё недельку: План свержения Лукашенко сорвался
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура&...
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обв...
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 14:10
Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.