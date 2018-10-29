Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Римский клуб и Дональд Трамп
Киев провалил переговоры по «Норду», подменяя закон политикой
Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Владимир Легойда о храмах Констатинопольского патриархата: Заходить в церковь и ...
Главная / Политика

Кремль начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Париже

29 октября 2018, 12:24  •  129 • Политика
Песков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа в Париже стартовала.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Париже. Подготовка к переговорам стартовала, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время никакой конкретики пока нет, добавил представитель Кремля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

129
Источник
Похожие новости
28 октября 2018, 16:54
Ключи от Москвы лежат в Бресте и Минске
29 октября 2018, 09:09
Политолог поймал Трампа на голословном заявлении о просящей России
29 октября 2018, 09:09
Русский популизм: «Справедливая Россия» приоткрыла завесу тайны

29 октября 2018, 12:24
Пушков: Меркель осознала важность Путина и Эрдогана для ЕС
29 октября 2018, 09:09
Президента Грузии выберут во втором туре: конкурентов разделяет 1% голосов
28 октября 2018, 20:09
"Признали очевидное": Западная пресса назвала Россию "крупным игроком" на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
25 октября 2018, 01:09
Акушер-гинеколог фон дер Ляйен и бундесвер
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.