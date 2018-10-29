Кремль начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Париже

Песков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа в Париже стартовала.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Париже. Подготовка к переговорам стартовала, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время никакой конкретики пока нет, добавил представитель Кремля.