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Кремль начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Париже
29 октября 2018, 12:24 • 129 • Политика
Песков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа в Париже стартовала.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Париже. Подготовка к переговорам стартовала, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время никакой конкретики пока нет, добавил представитель Кремля.
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