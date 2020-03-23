Кремль может перейти на удаленку, но Путин продолжит работать в прежнем режиме

В администрации президента с пониманием воспринимают рекомендации мэра столицы Сергея Собянина по самоограничению жителей города старше 65 лет.

- Есть такая установка мэра Москвы. Безусловно, все обязаны ее придерживаться, - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. - Там оговорка в отношении определенной категории людей, работа которых связана с руководством направлений. Думаю, что частично это положение будет распространяться и на администрацию президента.

При этом сам Владимир Путин не подпадает под действие ограничений никаким образом.

- Президент живет в государственных резиденциях, он не живет в квартире, - пояснил Песков. - Соответственно, чаще всего он, где живет, там и работает. Поэтому для него это относительное понятие. Что касается ношения маски — на публичных мероприятиях мы просим медиков, чтоб заранее их участники могли тесты сдать. Так было в Крыму, думаем, что будем следовать этой практике и дальше. Президент пока работает так, массовых мероприятий никто не проводит и о них не задумывается сейчас, это было бы неразумно делать.

Хотя администрация президента может частично перейти на удаленную работу.

- Если люди предпочтут продолжать работу на удаленке и если она не будет стопорить рабочий процесс, это будет приветствоваться, - подтвердил спикер Кремля.

Поскольку динамика распространения эпидемии коронавируса пока не ясна, остается открытым вопрос с датой голосования по поправкам к Конституции.

- Пока нечего сказать, пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с Эллой Памфиловой, - сказал Песков. - Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля, но превыше всего здоровье граждан. Поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты, это будет сделано. Пока никаких решений на этот счет не принималось.

Пресс-секретарь президента еще раз подтвердил, что вопрос «о закрытии Москвы» никем не поднимается.

- Ни на сколько! Это как не обсуждалось, так и не обсуждается, - заявил он.

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