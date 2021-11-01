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Кремль может отречься от поддержки Лукашенко - политолог
01 ноября 2021, 12:25 • 84 • Политика
По мнению эксперта, речь не идет о предательстве президента Белоруссии
Главной политической темой в Белоруссии неожиданно стало интервью экс-кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской радиостанции "Эхо Москвы". Эксперты услышали в риторике ведущего программы Алексея Венедиктова некий сигнал Кремля, направленный белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
Политолог Сергей Чалый уверен, что интервью с лидером оппозиции проводилось ради всего одного вопроса: может ли президент России Владимиром Путиным стать посредником в переговорном процессе между действующими властями и противниками режима. Аналитик подчеркнул, что Тихановская ответила положительно.
Он также отметил, что российский лидер де-факто является союзником действующего президента Белоруссии, что мешает ему занять роль посредника. Однако, по словам эксперта, затронутая во время интервью тема посреднических отношений – это намек на то, что Кремль поможет отказаться от поддержки Лукашенко.
"Речь не о том, чтобы предать Лукашенко и стать на сторону демократических сил", – заявил Чалый.
По мнению политолога, Кремль в данном случае заинтересован не в поддержке конкретно Тихановской, а в поиске механизмов давления на действующего главу государства.
Напомним, ранее оппозиционный политик Павел Латушко представил согражданам план по борьбе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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