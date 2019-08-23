Кремль констатирует начало контактов в развитие договоренностей Путина и Зеленского

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Кремль констатирует начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами.