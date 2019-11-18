Кремль готовится к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал представитель Кремля в понедельник.

Песков подтвердил, что саммит пройдет в Париже. При этом он не стал комментировать конкретный график мероприятий предстоящей встречи "нормандской четверки", отметив, что "модальность нюансов все еще находится в стадии верстки".

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что пока также рано обсуждать и пакет документов, которые могут быть подписаны по итогам этой встречи. "Рано задавать такие вопросы", - считает он.

Песков также отказался давать прогнозы относительно итогов саммита. "По "нормандской четверке" я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "был очень большой перерыв в работе нормандского формата". "Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - предложил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что 18 ноября президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником президента, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

15 ноября Елисейский дворец сообщил о проведении саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже. Первая встреча в "нормандском формате" прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года.