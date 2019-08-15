Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Наступающих красных так и не декоммунизировали": На Украине высмеяли ...
Домики Зеленского для ВСУ оказались полностью непригодны: "Одно попадание –...
Придётся расширять штат: МВД с трудом справляется с тысячами желающих с Донбасса...
"Легенда, побежденная олигархами": На Украине уничтожают конструкторск...
Главная / Политика

Кремль допустил представление к госнаградам пилотов севшего в поле A321

15 августа 2019, 19:09  •  82 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. По его словам, в Кремле нет сомнений, что летчики будут представлены к госнаградам.
«Давайте поздравим друг друга, что 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы, и поздравим героев-летчиков, которые посадили самолет и спасли людей», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в четверг, 15 августа.
Песков также отметил, что все необходимые формальности для получения пилотами госнаград постараются завершить в кратчайшие сроки. Представитель Кремля добавил, что говорить о точных причинах ЧП пока рано, необходимо дождаться результатов расследования.
«Поскольку и корпус самолета цел и «черные ящики» все уже под рукой, то наверняка это будет весьма оперативно», — сказал он.
Журналисты также попросили Пескова прокомментировать данные некоторых СМИ о том, что за территорией аэропорта существует несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, видимо, и попали в двигатель самолета.
«Несанкционированная свалка — это всегда плохо. И вы знаете, что с ними (свалками. — «Известия») ведется непримиримая борьба», — ответил представитель Кремля.
ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.
По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки сталостолкновение при взлете со стаей чаек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 20:24
Теряя миллионы евро: Австрийские бизнесмены умоляют снять санкции против России
15 августа 2019, 17:09
В МИД назвали нечистоплотной интерпретацию рядом СМИ слов Лаврова о Курилах
15 августа 2019, 19:09
Домики Зеленского для ВСУ оказались полностью непригодны: "Одно попадание – и его просто не станет"
15 августа 2019, 15:54
"Китайцы пользуются нашим бардаком": Россия должна бороться с незаконными вырубками сама – эксперт
15 августа 2019, 09:24
Минкульт отозвал иск к Пирумову на 160 млн рублей по "делу реставраторов"
14 августа 2019, 23:39
ВТО переживёт потерю США и станет даже лучше - Орешкин
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2019, 02:54
Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой
15 августа 2019, 02:39
«Один из лучших в мире сторожевых кораблей»: какими возможностями обладает российский...
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось г...
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в ...
15 августа 2019, 02:54
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 22:54
"Оккупировали не Крым, а Киев": Соловьев прилюдно отчитал украинского эксперта
09 августа 2019, 23:09
В Турции призвали Эрдогана «открыто» признать Крым российским
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
10 августа 2019, 21:54
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.