Кремль дал универсальный ответ на ультиматум США по "химоружию"

Госдеп США призвал Россию "задекларировать и уничтожить" русскую программу химического оружия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил "западным партнёрам".

"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет", - заявил Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля,в Москве ожидают, что "западные партнёры" тоже наконец осознают необходимость выполения этой конвенции. У многих стран мира химическое оружие в наличии, у тех же США.

"Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие. К ним относятся Соединенные Штаты Америки", - уточнил Песков.