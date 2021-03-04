Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Главная / Политика

Кремль дал универсальный ответ на ультиматум США по "химоружию"

04 марта 2021, 14:20  •  477 • Политика
Госдеп США призвал Россию "задекларировать и уничтожить" русскую программу химического оружия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил "западным партнёрам".
"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет", - заявил Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля,в Москве ожидают, что "западные партнёры" тоже наконец осознают необходимость выполения этой конвенции. У многих стран мира химическое оружие в наличии, у тех же США.
"Существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие. К ним относятся Соединенные Штаты Америки", - уточнил Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



477
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
04 марта 2021, 00:35
"Если бы какой-то безумец захотел воплотить...": Новый план Украины провалился на старте
04 марта 2021, 10:40
Россия выдвинула официальное обвинение Великобритании: "Прошло три года…"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
27 февраля 2021, 20:15
Список из 1387 моделей: Минпромторг обновил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, или…"
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
02 марта 2021, 00:55
Берлин в патовой ситуации: А что, если русские начнут мстить - Advance
28 февраля 2021, 05:30
"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.