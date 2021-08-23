Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Главная / Политика

Кремль дал исчерпывающую характеристику "Крымской платформе"

23 августа 2021, 14:35  •  198 • Политика
В Кремле дали исчерпывающую характеристику "Крымской платформе", которую организовал Киев.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва относится к этому мероприятию как к недружественному по отношению к нашей стране.
"Мы не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона", - подчеркнул он.
Песков также добавил, что в Кремле категорически относятся к "Крымской платформе" как к "антироссийскому мероприятию".
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о скором принятии декларации по Крыму, которая будет открыта для подписания всеми странами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





198
Источник
Похожие новости
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 10:55
Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев
23 августа 2021, 01:45
Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для ми...
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.