Кремль дал исчерпывающую характеристику "Крымской платформе"

В Кремле дали исчерпывающую характеристику "Крымской платформе", которую организовал Киев.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва относится к этому мероприятию как к недружественному по отношению к нашей стране.

"Мы не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона", - подчеркнул он.

Песков также добавил, что в Кремле категорически относятся к "Крымской платформе" как к "антироссийскому мероприятию".

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о скором принятии декларации по Крыму, которая будет открыта для подписания всеми странами.