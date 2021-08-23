|
Кремль дал исчерпывающую характеристику "Крымской платформе"
23 августа 2021, 14:35 • 198 • Политика
В Кремле дали исчерпывающую характеристику "Крымской платформе", которую организовал Киев.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва относится к этому мероприятию как к недружественному по отношению к нашей стране.
"Мы не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона", - подчеркнул он.
Песков также добавил, что в Кремле категорически относятся к "Крымской платформе" как к "антироссийскому мероприятию".
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о скором принятии декларации по Крыму, которая будет открыта для подписания всеми странами.
Подпишитесь на нас
198
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2021, 23:40
|
19 августа 2021, 02:15
|
18 августа 2021, 06:05
|
23 августа 2021, 07:15
|
22 августа 2021, 16:35
|
21 августа 2021, 09:25
|
17 августа 2021, 09:55