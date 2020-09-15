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Кремль был прав: Американский генерал сделал вынужденное признание о "подкупленных" Россией талибах*
15 сентября 2020, 11:25 • 202 • Политика
Командующий CENTCOM генерал Кеннет Маккензи был вынужден признать, что доказательств "подкупа" Россией талибов нет. Тем самым американский генерал подтвердил правоту Кремля, официальный представитель которого назвал ложью инсинуации по поводу русской "награды" для боевиков за головы солдат США.
Напомним, летом в газете New York Times появилась публикация, в которой утверждалось, что Россия якобы "подкупает" талибов в Афганистане, платит им за "головы" американских солдат.
В Кремле категорически опровергли подобные инсинуации в адрес нашей страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо назвал эти голословные обвинения в СМИ ложью.
Теперь правоту Кремля вынужден был подтвердить и командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи. В интервью NBC News он был вынужден признать, что доказательств "подкупа" Россией талибов нет.
Американский генерал отметил, что его не удовлетворила та степень достоверности информации о талибах и России, что была обнародована. В то же время он считает, что данная тема пока ещё не закрыта.
"Мы продолжаем "копать"... Просто я их (доказательства - ред.) ещё не видел. Но эта тема не закрыта", - заявил Маккензи.
* Движение "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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