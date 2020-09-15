Кремль был прав: Американский генерал сделал вынужденное признание о "подкупленных" Россией талибах*

Напомним, летом в газете New York Times появилась публикация, в которой утверждалось, что Россия якобы "подкупает" талибов в Афганистане, платит им за "головы" американских солдат.

В Кремле категорически опровергли подобные инсинуации в адрес нашей страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо назвал эти голословные обвинения в СМИ ложью.

Теперь правоту Кремля вынужден был подтвердить и командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи. В интервью NBC News он был вынужден признать, что доказательств "подкупа" Россией талибов нет.

Американский генерал отметил, что его не удовлетворила та степень достоверности информации о талибах и России, что была обнародована. В то же время он считает, что данная тема пока ещё не закрыта.

"Мы продолжаем "копать"... Просто я их (доказательства - ред.) ещё не видел. Но эта тема не закрыта", - заявил Маккензи.

* Движение "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.