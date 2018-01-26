Кремль боится Грудинина? Получается, что да! • 259 • Аналитика







И что? Кто-то в штабе Путина задумался? Да ладно… Все пока идет по накатанной. Главное – есть административный ресурс, и возможность его использования.





Делаю вывод: команда «гнобить на всех фронтах» была дана.



Начало было положено в Новосибирске. Зюганов выступил с заявлением, в котором назвал происшедшее административным произволом. А вот у ЦИК РФ иное мнение.



Секретарь ЦИК Майя Гришина: «По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится «400 тыс. экземпляров») без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации».



Так что же не так с бюллетенем? Если верить Гришиной, то в статье бюллетеня распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными комментариями, а опубликованная программа «20 шагов Павла Грудинина» «воспринимается как предвыборная программа».



Ну приехали. А что там должно быть? Партия (подчеркиваем) информирует о своем кандидате и его программе. Об агитации ни слова, речь шла о том, что для интересующихся КПРФ разъясняло сведения о кандидате и его программе.



Ну и почему надо было обзывать и ругать Грудинина, тоже не совсем понятно.



Естественно, из ареста тиража было устроено целое шоу. Нельзя же просто приехать в типографию, никак нельзя. Надо привлечь как можно больше народа, желающего продемонстрировать свою преданность…



А потому сотрудники ДПС остановили машину с тиражом, дождавшись момента, когда машина покинет типографию «Советская Сибирь». Тираж и сопровождавших его лиц препроводили в Кировский райотдел полиции. С сопровождавших были взяты объяснения, а тираж арестовали.



Как под копирку прошла аналогичная «операция» в Бурятии. Что только лишний раз подтверждает сказанное насчет команды «Фас!»



Пойдем дальше. Дальше у нас будут наши СМИ. Список велик, и, кстати, тут сразу можно сказать, кто у нас независимый, а кто не очень.



Красиво бросились, ничего не скажу. Роскошно. Дружно. А главное, с выдумкой и огоньком. Грудинину приписали даже то, о чем он ни слова не сказал.



Грудинин, оказывается, оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада, отказывается раскрывать информацию о своих сделках, оправдывает бизнесменов, которые держат деньги в офшорах, и от аренды земли получил больше денег, чем от клубники.



И это, замечу, наша вроде бы культурная столица. Санкт-Петербург. Родина… Ой, вот тут, пожалуй, промолчу. Родина многих честных и культурных людей, так вот скажем.



Например, Ксении Собчак.



Скажете, а при чем тут Собчак? Ну, во-первых, она родилась в Питере, во-вторых, ей, как это ни странно, многое сходит с рук.



Юрий Сидоров, сотрудник ее штаба, публикует в Facebook открытое обращение, в котором заявляет: сбор подписей в поддержку Собчак в Чувашии осуществлялся при помощи главы республики Игнатьева.



И ничего, всех все устраивает.



Но здесь все понятно. Как и понятна роль Собчак, которая на волне свой «популярности» у нормальных людей играет на руку Путину.



Или вечно проигрывающий Владимир Вольфович. Угрозы не представляет никакой для основного кандидата, но, глядишь, у Грудинина голосов слегка отберет.



Не соперникам, но помощникам можно значительно больше, чем противникам. Потому вопросов к Собчак и Жириновскому не возникает. Все понятно и так.



А Грудинин определенную угрозу представляет. Понятно, что не на этих выборах. Но появление кандидата, у которого есть видение альтернативного развития России, и, самое главное, умение работать, — угроза. Так кто имеет право показывать смерть Сталина, а кто нет?



Кандидат от такого политического коктейля, как левые и патриоты, да еще к тому же озвучивающий то, о чем думают многие жители России, – это серьезно.



И ведь это не популизм. Справедливый суд, который будет на стороне закона, гражданина и общества, – это нам не нужно? Приличная зарплата? Даже если не бесплатное, но среднее и высшее образование вообще, а не фикция в виде невнятной бумажки-диплома? Бесплатное медобслуживание? Реальное опять же, а не фикция, после которой добро пожаловать в частные клиники, где работают те же врачи?



То есть Грудинин озвучивает возвращение всего того, что у нас отнимали (и отняли в итоге) за последние 25 лет.



Это не угроза? Учитывая, что все «сделанные в СССР» вымрут еще не скоро, – это угроза.



А «национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков»? (Взято из 20-ти шагов Грудинина.) Выход России из ВТО? Пресечение вывода капиталов за рубеж?



Это уже на святое покушается товарищ предсовхоза. По живому бьет.



А главное, Грудинин производит впечатление человека, способного воплотить весь этот страшный сон современного демократа в жизнь.



И этим он опасен для Кремля. Ну и тем, что ему верят, и его популярность растет.



А раз так, то, с точки зрения власти, кандидата Грудинина надо потеснить. Пусть даже для этого придется пустить в ход грязные приемы. Оболгать, изоврать, переиначить смысл слов.



Это для нашей страны уже норма. Ложь и перевирание – нормальный инструмент политической борьбы, да и борьбы вообще.



Радует только то, что топорное исполнение акций против Грудинина и откровенное перевирание его слов играют ему на руку.



Для избирателей, которые не являются сторонниками Зюганова, понимание механизма «наездов» на Грудинина может стать достаточным основанием для того, чтобы отдать за него свой голос. В вероятной схватке слона с драконом выигрывает полосатый скунс?



А вот для представителей движения против существующей власти все акции против Грудинина – маяк в ночи. Вот он, еще один оппозиционер, которого власти опасаются и вредят ему.



И как тут не вспомнить Навального? Который утверждал, что власть его боится, но власть просто смахнула его с игровой доски? А тут – пожалуйста, господа оппозиционеры, не просто ваш, а с реальным противодействием со стороны админресурса.



Немного, но, думаю, пойдут. Те, кто поумнее, кто понял, что политическая карьера Навального закончена.



Есть, правда, и другое мнение. Что все это ХПП. И что появление Грудинина – это тонкая игра АП, целью которой ставится задача превратить выборы из театра одного актера во вроде бы нормальное шоу с реальной оппозицией. Некая попытка превратить Грудинина в привлекательного кандидата для тех, кто собирался реально бойкотировать выборы как никчемные и пустые.



Но вот лично для меня второе мнение несколько сомнительно. Уж слишком все топорно делается. То ли спешка, то ли паника…



Предпочитаю рассматривать все происходящее именно так. И, соответственно, Павла Грудинина рассматривать как человека, который, возможно, в состоянии прекратить отупление и духовное обнищание страны в угоду хитрым планам наших олигархов.



В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть. Интересная складывается в целом ситуация. Создается полное впечатление, что в Кремле не на шутку переполошились. Опросы ВЦИОМа – это, конечно, здорово, но вот куча независимых опросов, в том числе и от известных блогеров, где у Грудинина не 8-10%, а намного больше, очевидно, заставила задуматься многих.И что? Кто-то в штабе Путина задумался? Да ладно… Все пока идет по накатанной. Главное – есть административный ресурс, и возможность его использования.Делаю вывод: команда «гнобить на всех фронтах» была дана.Начало было положено в Новосибирске. Зюганов выступил с заявлением, в котором назвал происшедшее административным произволом. А вот у ЦИК РФ иное мнение.Секретарь ЦИК Майя Гришина: «По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится «400 тыс. экземпляров») без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации».Так что же не так с бюллетенем? Если верить Гришиной, то в статье бюллетеня распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными комментариями, а опубликованная программа «20 шагов Павла Грудинина» «воспринимается как предвыборная программа».Ну приехали. А что там должно быть? Партия (подчеркиваем) информирует о своем кандидате и его программе. Об агитации ни слова, речь шла о том, что для интересующихся КПРФ разъясняло сведения о кандидате и его программе.Ну и почему надо было обзывать и ругать Грудинина, тоже не совсем понятно.Естественно, из ареста тиража было устроено целое шоу. Нельзя же просто приехать в типографию, никак нельзя. Надо привлечь как можно больше народа, желающего продемонстрировать свою преданность…А потому сотрудники ДПС остановили машину с тиражом, дождавшись момента, когда машина покинет типографию «Советская Сибирь». Тираж и сопровождавших его лиц препроводили в Кировский райотдел полиции. С сопровождавших были взяты объяснения, а тираж арестовали.Как под копирку прошла аналогичная «операция» в Бурятии. Что только лишний раз подтверждает сказанное насчет команды «Фас!»Пойдем дальше. Дальше у нас будут наши СМИ. Список велик, и, кстати, тут сразу можно сказать, кто у нас независимый, а кто не очень.Красиво бросились, ничего не скажу. Роскошно. Дружно. А главное, с выдумкой и огоньком. Грудинину приписали даже то, о чем он ни слова не сказал.Грудинин, оказывается, оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада, отказывается раскрывать информацию о своих сделках, оправдывает бизнесменов, которые держат деньги в офшорах, и от аренды земли получил больше денег, чем от клубники.И это, замечу, наша вроде бы культурная столица. Санкт-Петербург. Родина… Ой, вот тут, пожалуй, промолчу. Родина многих честных и культурных людей, так вот скажем.Например, Ксении Собчак.Скажете, а при чем тут Собчак? Ну, во-первых, она родилась в Питере, во-вторых, ей, как это ни странно, многое сходит с рук.Юрий Сидоров, сотрудник ее штаба, публикует в Facebook открытое обращение, в котором заявляет: сбор подписей в поддержку Собчак в Чувашии осуществлялся при помощи главы республики Игнатьева.И ничего, всех все устраивает.Но здесь все понятно. Как и понятна роль Собчак, которая на волне свой «популярности» у нормальных людей играет на руку Путину.Или вечно проигрывающий Владимир Вольфович. Угрозы не представляет никакой для основного кандидата, но, глядишь, у Грудинина голосов слегка отберет.Не соперникам, но помощникам можно значительно больше, чем противникам. Потому вопросов к Собчак и Жириновскому не возникает. Все понятно и так.А Грудинин определенную угрозу представляет. Понятно, что не на этих выборах. Но появление кандидата, у которого есть видение альтернативного развития России, и, самое главное, умение работать, — угроза.Кандидат от такого политического коктейля, как левые и патриоты, да еще к тому же озвучивающий то, о чем думают многие жители России, – это серьезно.И ведь это не популизм. Справедливый суд, который будет на стороне закона, гражданина и общества, – это нам не нужно? Приличная зарплата? Даже если не бесплатное, но среднее и высшее образование вообще, а не фикция в виде невнятной бумажки-диплома? Бесплатное медобслуживание? Реальное опять же, а не фикция, после которой добро пожаловать в частные клиники, где работают те же врачи?То есть Грудинин озвучивает возвращение всего того, что у нас отнимали (и отняли в итоге) за последние 25 лет.Это не угроза? Учитывая, что все «сделанные в СССР» вымрут еще не скоро, – это угроза.А «национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков»? (Взято из 20-ти шагов Грудинина.) Выход России из ВТО? Пресечение вывода капиталов за рубеж?Это уже на святое покушается товарищ предсовхоза. По живому бьет.А главное, Грудинин производит впечатление человека, способного воплотить весь этот страшный сон современного демократа в жизнь.И этим он опасен для Кремля. Ну и тем, что ему верят, и его популярность растет.А раз так, то, с точки зрения власти, кандидата Грудинина надо потеснить. Пусть даже для этого придется пустить в ход грязные приемы. Оболгать, изоврать, переиначить смысл слов.Это для нашей страны уже норма. Ложь и перевирание – нормальный инструмент политической борьбы, да и борьбы вообще.Радует только то, что топорное исполнение акций против Грудинина и откровенное перевирание его слов играют ему на руку.Для избирателей, которые не являются сторонниками Зюганова, понимание механизма «наездов» на Грудинина может стать достаточным основанием для того, чтобы отдать за него свой голос.А вот для представителей движения против существующей власти все акции против Грудинина – маяк в ночи. Вот он, еще один оппозиционер, которого власти опасаются и вредят ему.И как тут не вспомнить Навального? Который утверждал, что власть его боится, но власть просто смахнула его с игровой доски? А тут – пожалуйста, господа оппозиционеры, не просто ваш, а с реальным противодействием со стороны админресурса.Немного, но, думаю, пойдут. Те, кто поумнее, кто понял, что политическая карьера Навального закончена.Есть, правда, и другое мнение. Что все это ХПП. И что появление Грудинина – это тонкая игра АП, целью которой ставится задача превратить выборы из театра одного актера во вроде бы нормальное шоу с реальной оппозицией. Некая попытка превратить Грудинина в привлекательного кандидата для тех, кто собирался реально бойкотировать выборы как никчемные и пустые.Но вот лично для меня второе мнение несколько сомнительно. Уж слишком все топорно делается. То ли спешка, то ли паника…Предпочитаю рассматривать все происходящее именно так. И, соответственно, Павла Грудинина рассматривать как человека, который, возможно, в состоянии прекратить отупление и духовное обнищание страны в угоду хитрым планам наших олигархов.В общем, есть чего опасаться Кремлю, есть. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 259 Источник Похожие новости Добровольцев просят удалиться Опыт боёв в Сирии: как русские научили сирийских танкистов воевать Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют

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