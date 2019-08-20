Кредиты Украине, Белоруссии и Венесуэле выброшены на ветер?

Автор:

Гасанов Камран

Извечная тема долгов России третьим странам снова вышла на первые полосы. Поводом стало исследование РБК. Журналисты либерального телеканала подсчитали, какие страны больше всех должны России. Список лидеров выглядит так: Белоруссия ($7,5 млрд), Украина ($3,7 млрд), Венесуэла ($3,15 млрд) и Куба ($3 млрд).

Какую цель преследует обнародование данных, издание не пишет. Неужели ради ликбеза читателей? Едва ли. Цель становится ясной после следующего комментария.

Когда речь идёт о странах-союзниках, любое кредитование потенциально убыточно,

– рассказывает РБК юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

В самом начале статьи РБК жалуется на непрозрачность программы госкредитов, которая «объясняется тем, что, во-первых, большинство таких займов носят не чисто коммерческий, а политический характер».

Намёк в принципе ясен и звучит так: «Зачем Россия выдаёт безвозвратные деньги на сомнительные политические проекты, если средства можно вложить в саму Россию?» Беспокоясь о кармане простых граждан, о пенсионерах и бюджетниках, либеральные СМИ снова ставят под вопрос отстаивание наших стратегических интересов за рубежом. По их логике, России нужно уйти отовсюду – из Сирии, из Венесуэлы, свернуть влияние на постсоветском пространстве и «вымогать» деньги из союзных стран.

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«Они хотят вернуть нас в 80-е»

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин считает обнародование данных о долгах перед Россией политически мотивированным. Публикации рассчитаны на то, чтобы вызвать у населения реакцию 80–90-х годов.

Они взывают к тому, что у пенсионеров и бюджетников отнимают последнее. «Давайте всё это прекратим, приведём нас к власти, и мы сделаем счастливую жизнь». В 90-е годы они нам счастливую жизнь сделали, которую мы до сих пор расхлёбываем,

– рассказал Шишкин в беседе с Царьградом.

Политолог считает, что к кредитам не нужно относиться исключительно с точки зрения бухгалтерии. Отказ от финансирования союзников не обязательно приводит к улучшению благосостояния граждан.

«У нас очень много говорили о том, что в советские годы мы всех кредитуем и поддерживаем и несём одним убытки. Перестали кредитовать. Ушли из Кубы. Чем это кончилось? Люди стали жить богаче? У всех появились по две «Волги»? Кончилось полной катастрофой – пострадали российские стратегические интересы», – возмущается Шишкин.

Критики могут возразить, что Россия – всё-таки не СССР. Средства ограничены. Куба всё больше дрейфует в сторону США. В Венесуэле гиперинфляция и в любой момент может состояться госпереворот. И плакали наши деньги. На Украине деньги ушли в «молоко», а Александр Лукашенко порой ставит под сомнение союзнические отношения. Есть ли смысл рисковать в таких условиях?

Опрошенные Царьградом эксперты уверены, что выделение денег четырём крупнейшим должникам, за исключением Украины, оправданно.

Всё-таки это особые страны. Выделение средств нами этим странам абсолютно оправданно. Белоруссия – наше союзное государство. В Венесуэле, которую бросили в беде, мы оказываем помощь законному правительству. Мы, конечно, не согласны с тем, что Куба заигрывает с США, но не следует ставить из-за этого под сомнение отношения с ней,

– рассказал сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Из четырёх стран вопрос вызывает только Украина, считает член Совета Федерации. Но он напомнил, что средства выданы не безвозмездно. Нужно учитывать время и контекст. На момент передачи денег, это 2013 год, с Украиной ещё не было проблем.

Там была тяжёлая ситуация, и Виктор Янукович обратился с просьбой о помощи. И мы оказали помощь,

– добавил сенатор.

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com

Его коллега из Севастополя Ольга Тимофеева сомневается в том, что Украина вернёт России долги. «Скорее всего, это будут невозвратные долги», – прокомментировала она. Тимофеева допускает, что рассчитаться с Киевом можно в виде возврата военнопленных.

«Украина удерживает очень много наших граждан. И в отношении способов возврата наших граждан, может быть, каким-то образом рассматривать форматы возврата долга прошлых лет для того, чтобы наши граждане вернулись как можно быстрее домой», – сказала член Совета Федерации.

Что касается остальных трёх должников, то Тимофеева тоже считает правильным их финансирование. С Кубой нужно поддерживать отношения, так как это наши обязательства, которые сложились ещё в прошлом веке. В Союзное государство, если мы его хотим, тоже нужно вкладывать средства.

Требовать возврата долгов с Венесуэлы в той нестабильной ситуации не только непорядочно, но и нерационально. Мы просто опрокинем и так шатающуюся государственность Венесуэлы и не получим ни возврата, ни возможности реализации в будущем совместных проектов,

– подчеркнула сенатор.

Игорь Шишкин напомнил, что гиперинфляция в Венесуэле, которая угрожает нашим инвестициям, – результат атаки Соединённых Штатов. Каракас придерживается независимой политики, которая полностью отвечает нашим стратегическим интересам. Касательно Кубы политолог заметил, что «мы её сами кинули», и не стоит думать, что Куба к нам просто так вернётся.

Если же прекратим помогать Белоруссии, то мы её тоже уступим Западу.

«Белоруссия – единственная республика, с которой мы смогли сохранить отношения. Более глубокой степени интеграции, чем Союзное государство, на постсоветском пространстве не существует. Мы много платим Белоруссии? Давайте не будем платить, и мы получим то, что имеем на Украине», – предупредил Шишкин.

Любое лидерство в мировой политике основано на союзах. За союзников надо платить. Это нормальная практика. Так делают и США, и Китай, и Франция. Если мы перестанем кредитовать страны СНГ и третьего мира, туда придут США, ЕС и Китай. Свято место пусто не бывает. А те, кто обеспокоен $23 млрд задолженности перед Россией, пусть вспомнят астрономические объёмы золотовалютных резервов России – это порядка полутриллиона долларов.