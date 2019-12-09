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Кредитный лимит: в России предложили запретить взыскание долгов с пенсий

09 декабря 2019, 13:09  •  89 • В России
В России могут запретить взимать некоторые виды долгов с пенсий и выплат по нетрудоспособности. Соответствующий законопроект подготовлен Минэкономразвития и передан на рассмотрение в правительственную комиссию. Авторы отмечают, что пенсии гарантируются Конституцией, потому обращение на них взысканий, по сути, нивелирует обязательства по соцобеспечению. Также предлагается ограничить взимание долгов с зарплат таким образом, чтобы выплаты не затрагивали прожиточный минимум граждан. В случае принятия обе инициативы предусматривают 18-месячный переходный этап, за который кредиторы смогут адаптироваться к новым условиям.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Российские власти могут запретить взимать долги с пенсий, а также предлагают ограничить сборы задолженностей с зарплат таким образом, чтобы граждане гарантированно получали прожиточный минимум. Два соответствующих документа были подготовлены специалистами Минэкономразвития и направлены в правительственную комиссию по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».

«В современном государстве большинство граждан получают жизненно необходимый доход в виде заработной платы, пенсий и других поступлений, имеющих регулярный характер. Благосостояние этих категорий людей непосредственно связано со стабильностью и размером регулярных доходов», — говорится в пояснительных записках к обоим проектам.

Отмечается, что если кредиторы будут слишком жёстко собирать долги из легальных источников, то люди начнут скрывать свои доходы, что может привести к росту теневого сектора рынка и пагубно скажется на экономике.

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов. Обеспечение баланса гарантий действенной судебной защиты кредитора и защиты прав и законных интересов должника должно корреспондировать с направленностью политики Российской Федерации как социального государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также защиту конституционных основ правового статуса личности», — считают авторы законопроектов.

Запрет на сбор долгов с пенсий

 

Согласно одному из законопроектов, предлагается запретить взимать долги со страховых пенсий по старости и инвалидности, с накопительной пенсии, а также с пенсионного обеспечения военных, сотрудников правоохранительных органов и ряда других статей государственного пенсионного обеспечения. К числу видов дохода, с которого не могут быть удержаны долги, также предлагается причислить выплаты по временной нетрудоспособности.

Не касается это изменение некоторых видов взысканий, включая алименты на несовершеннолетних детей, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, административные и судебные штрафы, обязательства по выплатам в бюджет и внебюджетные фонды, а также коммунальные платежи.

Как поясняют авторы законопроекта, Конституция РФ гарантирует каждому гражданину соцобеспечение в установленных объёмах. Поэтому обращение взыскания на пенсии, по сути, нивелирует конституционные гарантии граждан на получение такого обеспечения.

«Кроме того, указанное может стимулировать к нерациональному поведению кредиторов, предоставляющих гражданам денежные средства под высокий процент, что приводит к деформации целей и принципов функционирования системы пенсионного страхования, которая в связи с обращением взыскания на пенсии перестаёт выполнять свою функцию и становится источником финансирования кредиторов», — отмечается в пояснительной записке.

После рассмотрения соответствующей инициативы в правительственной комиссии она может быть направлена в Госдуму. Если документ будет принят обеими палатами, то его должен будет одобрить президент. Сам закон вступит в силу только через 18 месяцев, после того как его подпишет глава государства.

«Предусмотренный законопроектом переходный период необходим для адаптации, в том числе в части функционирования программно-аппаратных комплексов, системных кредиторов», — поясняют авторы.

Гарантия прожиточного минимума

 

Второй предложенный к рассмотрению законопроект предусматривает защиту малообеспеченных граждан. Согласно инициативе, планируется запретить взыскание долгов с зарплат так, чтобы у человека ежемесячно оставалось денег меньше прожиточного минимума.

«В дополнение к указанному проекту федерального закона требуется внесение изменений в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации, указывающих на недопустимость обращения взыскания на доходы, необходимые для существования должника-гражданина», — говорится в пояснительной записке.

В среднем прожиточный минимум в России за I квартал 2019 года составил около 12,1 тыс. рублей для трудоспособного населения. Этот показатель формируется в каждом регионе отдельно с учётом стоимости минимального набора товаров, необходимого для проживания.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Чукотском автономном округе — в среднем там он составляет 22,4 тыс. рублей. Самый низкий в Мордовии — примерно 9,2 тыс. рублей.

Этот законопроект также предусматривает переходный период сроком 18 месяцев с момента подписания президентом.

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