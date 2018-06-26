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Кредитная история: поможет ли выделенный ЕС €1 млрд стабилизировать украинскую экономику
26 июня 2018, 21:54 • 37 • Украина
Совет ЕС одобрил выдачу Украине займа в размере €1 млрд. Средства будут переданы Киеву в рамках двух траншей в течение ближайших 2,5 лет. Для получения денег украинским властям необходимо заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании, в котором будут оговорены условия выделения средств. По мнению экспертов, данная сумма никак не повлияет на состояние экономики Украины, поскольку будет направлена на погашение предыдущих задолженностей.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
Во вторник, 26 июня, Совет Европейского союза окончательно утвердил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Между тем средства не будут тут же перечислены Киеву. ЕС и Украина должны в ближайшее время согласовать меморандум о взаимопонимании. В документе будут прописаны условия, при выполнении которых страна получит кредиты от Евросоюза.
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