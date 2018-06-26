Кредитная история: поможет ли выделенный ЕС €1 млрд стабилизировать украинскую экономику

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Совет ЕС одобрил выдачу Украине займа в размере €1 млрд. Средства будут переданы Киеву в рамках двух траншей в течение ближайших 2,5 лет. Для получения денег украинским властям необходимо заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании, в котором будут оговорены условия выделения средств. По мнению экспертов, данная сумма никак не повлияет на состояние экономики Украины, поскольку будет направлена на погашение предыдущих задолженностей.