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Кредитная история: поможет ли выделенный ЕС €1 млрд стабилизировать украинскую экономику

26 июня 2018, 21:54  •  37 • Украина
Совет ЕС одобрил выдачу Украине займа в размере €1 млрд. Средства будут переданы Киеву в рамках двух траншей в течение ближайших 2,5 лет. Для получения денег украинским властям необходимо заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании, в котором будут оговорены условия выделения средств. По мнению экспертов, данная сумма никак не повлияет на состояние экономики Украины, поскольку будет направлена на погашение предыдущих задолженностей.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

Во вторник, 26 июня, Совет Европейского союза окончательно утвердил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Между тем средства не будут тут же перечислены Киеву. ЕС и Украина должны в ближайшее время согласовать меморандум о взаимопонимании. В документе будут прописаны условия, при выполнении которых страна получит кредиты от Евросоюза.

«Сегодня Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд новых займов для покрытия финансовых потребностей Украины, а также для поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — говорится в сообщении пресс-службы этого европейского органа.

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