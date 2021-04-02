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Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"

02 апреля 2021, 07:40  •  147 • Политика
Размечтавшихся после заявления главы Пентагона Ллойда Остина о поддержке в войне с Россией украинцев тут же вернули на землю. Русские без излишней иронии прямо спросили, на что больше рассчитывают на Украине - на кредитное оружие или гробы?
Ранее пресс-служба украинского министерства обороны информировала о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Делается акцент на обещании Вашингтона поддержать Украину в случае "военной агрессии России".
"В случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине", - говорится в сообщении.
Русские пользователи Сети тут же указали размечтавшимся о помощи США на реальность:
"Оружие в кредит поставят. За которое потом будут украинцы ещё пару столетий платить", - пишет Jurij Dzoblaev
"Поддержат морально, введут санкции против Киселёва, продадут ещё списанных катеров и джавелинов 1983 года выпуска!" - добавляет Alex Ivlev.
"Саму Украину - гробами, а весь мир - информационными фейками, сказками и санкциями..." - добавляет Фрэнсис Дрейк.

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