Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"

Размечтавшихся после заявления главы Пентагона Ллойда Остина о поддержке в войне с Россией украинцев тут же вернули на землю. Русские без излишней иронии прямо спросили, на что больше рассчитывают на Украине - на кредитное оружие или гробы?

Ранее пресс-служба украинского министерства обороны информировала о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Делается акцент на обещании Вашингтона поддержать Украину в случае "военной агрессии России".

"В случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине", - говорится в сообщении.

Русские пользователи Сети тут же указали размечтавшимся о помощи США на реальность:

"Оружие в кредит поставят. За которое потом будут украинцы ещё пару столетий платить", - пишет Jurij Dzoblaev

"Поддержат морально, введут санкции против Киселёва, продадут ещё списанных катеров и джавелинов 1983 года выпуска!" - добавляет Alex Ivlev.

"Саму Украину - гробами, а весь мир - информационными фейками, сказками и санкциями..." - добавляет Фрэнсис Дрейк.