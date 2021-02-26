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Кредит за кредитом: Минск еще ждет денег от Москвы

26 февраля 2021, 17:35  •  28 • Политика
Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь /president.gov.by/ru
Республика займет у РФ средства, чтобы вложиться в общие проекты
Россия перечислит Белоруссии $500 млн в первой половине текущего года. Это подтвердил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Но денег Минску требуется больше, поэтому идут переговоры о новом займе.
О выделении Белоруссии кредита в размере $1 млрд стороны договорились в конце 2020 года. Половина суммы поступила практически сразу. Сейчас белорусы ждут второй транш.
"Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так",
– заверил Селиверстов в пятницу, 26 февраля.
Более того, уже "прорабатывается вопрос" о новом кредите. Как пояснил глава Минфина РБ, Москва и Минск должны развивать совместные проекты – на это нужны деньги.
Кроме того, состоявшееся в феврале Всебелорусское народное собрание постановило, что качество жизни граждан республики необходимо повышать, напомнил министр.
"Привлечение для этого дополнительных ресурсов – тоже одна из основных задач",
– цитирует Селиверстова "БелТА".
Ранее Москва и Минск договорились о переводе экспорта белорусских нефтепродуктов из не признающей Александра Лукашенко Прибалтики в российские порты. Чтобы политическое решение было белорусам выгодно и с экономической точки зрения, в РФ им сделали большие скидки.
На днях Александр Лукашенко ездил в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Шестичасовая встреча прошла за закрытыми дверями, но момент, когда глава Кремля напомнил коллеге о вложенных в Белоруссию финансах, журналисты увидели.

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