Кредит в законе: как расширились возможности использования маткапитала

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, которое даёт право рефинансировать кредиты на приобретение или строительство жилья за счёт материнского капитала вне зависимости от сроков возникновения долговых обязательств. Ранее маткапитал можно было использовать для перекредитования займов только в том случае, если они были взяты до рождения второго ребёнка и последующих детей. В правительстве считают, что такие меры положительно повлияют на социальное положение семей и демографию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее возможность погашения кредитов из средств материнского капитала. Об этом глава правительства сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

«Людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами. В этом контексте я подписал постановление правительства, которое даёт право расходовать средства материнского капитала на перекредитование в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. То есть и до, и после рождения второго ребёнка и последующих детей», — заявил премьер-министр.

Он пояснил, что ранее маткапитал можно было использовать для рефинансирования кредитов только в том случае, если обязательства возникли до рождения второго ребёнка.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России сложилась тенденция снижения ставок по ипотеке и многие семьи выразили желание направить материнский капитал на рефинансирование кредитов, однако раньше у них такой возможности не было.

«Мы попытались оценить потенциальный объём семей, которые могут воспользоваться этим правом. Это примерно 1,9 млн семей», — рассказала Голикова.

По её словам, всего с момента начала программы материнский капитал получили 8,55 млн семей, из них 5,1 млн уже полностью использовали эти средства.

«Программа востребована, хорошо работает. Я думаю, что возможность, которую мы предоставляем семьям с учётом подписанного вами постановления, тоже окажет положительный эффект не только на демографию, но и на социальное положение семей», — подчеркнула вице-премьер.

При этом в феврале 2018 года Голикова отмечала, что материнский капитал необходимо предоставлять всем гражданам, независимо от уровня дохода, так как программа призвана решить проблему демографии, а не бедности. Минфин, в свою очередь, предлагал при дальнейшем продлении программы маткапитала сделать помощь адресной, предоставляя её только малоимущим семьям.

«Я считаю, что в сегодняшних условиях материнский капитал чрезвычайно важно предоставлять всем, независимо от дохода. И здесь, наверное, мы с Минфином расходимся. Потому что я считаю, что этот институт призван решить демографическую проблему, а не проблему бедности», — цитирует Голикову РИА Новости.

Татьяна Голикова

© Максим Блинов / РИА Новости

Другие инициативы

Помимо сроков предоставления кредита правительство уже обсуждало и другие возможные изменения в правилах использования маткапитала.

В частности, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи министр труда и соцзащиты Максим Топилин отмечал, что государство пока не готово направлять средства материнского капитала на оплату работы нянь, так как рынок этих услуг в основном неофициальный.

Также в 2018 году в Госдуму были внесены два законопроекта: о праве получать маткапитал мачехам и отчимам, усыновившим двух или более детей нового супруга от предыдущих браков, и о возможности использования средств для строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке.

Выплаты за всех детей

Напомним, что программа материнского капитала была принята 1 января 2007 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о её продлении до 31 декабря 2021 года.

Тогда же президент подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого и второго ребёнка. Сумма выплаты привязывается к прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. Родители могут рассчитывать на получение пособия до достижения ребёнком полутора лет.

При этом субсидии будут выплачиваться только родителям с низким уровнем дохода, который не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения региона более чем в полтора раза.

Как сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, в первые два месяца действия программы новую выплату на первенца назначили 23,8 тыс. семей, а всего за ней обратились 31 603 человека.