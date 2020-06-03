Кредит МВФ Украине - благо для экономики страны или измена?

На Украине сложилась многопартийная система, большинство в парламенте получают то одни, то другие, и, уже традиционно, клеймом изменников и врагов народа сегодняшняя оппозиция жжет сегодняшнюю власть.

Предмет спора

Сейчас спор кипит вокруг отношений Украины с МВФ, точнее кредита, который обещает выдать международная финансовая организация. В правительстве и офисе президента Украины ожидали, что меморандум будет подписан до конца мая, тогда же рассчитывали получить и первый очередного кредита ($1,9 млрд из обещанных $5 млрд).

Но поскольку дело затянулось, дискуссия получила дополнительное время.

МВФ подтвердил готовность выделить Украине $5 млрд в рамках программы stand-by (резервный, запасной) на следующий день после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским так называемого «антиколомойского» закона - 22 мая.

Самое интересное в этих развернувшихся диспутах – то, что текст меморандума не опубликован в официальных источниках ни одной из договаривающихся сторон, ни по-украински, ни по-английски. Но кто-то где-то достал какие-то «проекты» документа, и страсти кипят вокруг этих недостоверных копий.

Мнения разошлись

Например, в своем блоге некую «копию» выложил украинский депутат Александр Дубинский. Ее можно заподозрить в недостоверности хотя бы потому, что часть приведенного в ней текста написана по-русски. Для кого бы?

Юлия Тимошенко, лидер ныне оппозиционной партии «Батькивщина», например, против получения помощи от МВФ. Она якобы знает, как, ликвидировав некоторые теневые схемы, которыми пользуются налоговая и таможенная службы, пополнить бюджет на 120 млрд гривен (около $4,4 млрд ), не вешая себе на шею еще одну финансовую гирю.

При этом правительство Украины, возглавляемое самой Тимошенко, в 2008-2009 годах охотно сотрудничало с МВФ, впрочем, не выполняя свои обещания.

Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая считается пророссийской, тоже критически относится к получению кредита. Эта политсила требует от кабмина публично представить параметры меморандума и раскрыть все взятые властью обязательства.

Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде, сравнил транши МВФ с аппаратами вентиляции легких для больного коронавирусом – то и другое является средством спасения.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, заявил, что стране необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда.

Кабмин все отрицает

В ответ на подозрения, что украинское правительство готовится подложить очередную свинью своим согражданам, глава украинского правительства Денис Шмыгаль (назначенный на должность только 4 марта), выступая на украинском телевидении в программе «Свобода слова» Савика Шустера, пообещал: на заседании совета директоров МВФ 5 июня утвердят новую программу помощи Украине на $5 млрд, а буквально на следующий день деньги придут. Все подозрения в измене премьер горячо отрицал.

Денис Шмыгаль пояснил: программа рассчитана на полтора года, следующая порция – $1,6 млрд, ожидается осенью. Предполагается, средства по ней будут направлены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки Украины.

Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова заявила, что программа призвана помочь властям справиться с последствиями шока от коронавируса, «консолидируя достижения и продвигаясь вперед к важным структурным реформам для уменьшения ключевых уязвимостей».

Что там?

Итак, есть подозрения, что в кабальный договор по условиям МВФ могут попасть такие требования, напрямую задевающие интересы простых украинцев, «пересичных громадян».

В рамках продолжения пенсионной реформы - увеличение пенсионного возраста и обещание не вводить новые льготы и социальные пенсии. Сегодня рубеж общий для мужчин и женщин – 60 лет, но уже выросли требования к величине страхового стажа. В этом году, чтобы получить пенсию, он должен быть не менее 27 лет, в 2021 – 28 лет и т.д.

Президент Владимир Зеленский частично выполнил свои обещания по снижению коммунальных тарифов, теперь «команде Зе» предлагается отменить ограничения на коммунальные расходы для населения – они смогут увеличиваться вслед за повышением цен на энергоносители на мировом рынке.

Если приведенные «проекты меморандума» – правда, то продолжится медицинская программа. С сокращением койкомест в больницах и непрозрачных закупках лекарств. По словам очевидцев, официальный завтрак в украинской больнице состоит из чая с сахаром. Но реально сахара больным не дают. Завтрак в роддоме щедрее – 100-граммовая порция каши, но уже без чая.

Возможность продажи земли сельхозназначения – тоже сгусток противоречий в украинском обществе. Меморандум с МВФ может заставить Украину шире изучить возможности земельной реформы и расширить ее применение. Сейчас остановились на неких ограничениях, дальнейшие планы: повысить планку по продаже более 1000 гектар в одни руки и допустить к покупке пашен и садов иностранцев.

Вроде бы продолжится дешевая распродажа крупных и стратегически важных (как Одесский припортовый завод) госпредприятий. Какие бы условия на самом деле ни зафиксировал в итоге меморандум, внешнее управление Украиной будет деградировать. Уже стали известны скандальные примеры, как под диктовку Радой принимаются законы, а президентами – кадровые решения. Власть (уже какая по счету) без смущения сдает интересы страны иностранным банкирам, и ее это не смущает.