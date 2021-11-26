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Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов

26 ноября 2021, 01:10  •  38 • В мире
Оппозиционный грузинский телеканал оштрафовали за ролик с изображением Путина.
В Грузии комиссия по коммуникациям наложила штраф на оппозиционную телекомпанию "Мтавари архи". Причиной стал креатив журналистов, которые попытались похайпить на изображении Владимира Путина.
В эфире телеканал продемонстрировал ролик, где портрет президента России составлен из фотографий представителей правящей партии "Грузинская мечта".
За такой креатив редакции придётся раскошелиться на 111,9 тысячи лари, или около 36 тысяч долларов.
Впрочем, ещё один штраф журналисты получили за поддержку экс-президента Михаила Саакашвили. Телеканал напрямую обвинил членов правительства страны в "убийстве" Саакашвили.
Напомним, что экс-президент Грузии задержан на родине 1 октября, после чего его отправили за решётку.

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