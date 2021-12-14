Кражу топлива на $2 млн с военной базы НАТО в Румынии местные власти списали на "небрежность" США

Армейские власти США расследуют кражу дизтоплива на сумму 2 млн долларов из главного военного центра НАТО в Румынии. Об этом сообщает ежедневная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

По информации румынских правоохранителей, дизельное топливо выкачивалось с авиабазы НАТО "Михаил Когэлничану" в течение последних четырёх лет. Местная газета Adevarul сообщает, что по обвинению в краже топлива с 2017 по 2021 год под следствием находятся семь человек. Украденные ресурсы предназначались для питания генераторов на авиабазе.

Хищения дизтоплива продолжались до тех пор, пока американские солдаты не заметили подозрительно низкий уровень топлива в заправленных подрядчиками генераторах. Сообщается, что в воровстве подозреваются румынские рабочие, нанятые подрядчиком, который отвечает за обслуживание дизельных установок. Предполагается, что те попросту несколько лет подряд не доливали топливо.

База является главным военно-тренировочным центром США в Румынии. В последние годы Америка вложила туда миллионы долларов, чтобы усилить стратегическое положение НАТО на Чёрном море.

Примечательна реакция на этот инцидент военного руководства самой Румынии. Так, глава Минобороны этой страны Василе Дынку заметил, что воровство спровоцировали сами США, когда расположили пункт снабжения за пределами своей военной базы. "Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой", — приводят слова Дынку "Известия".