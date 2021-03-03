Крайний срок - 15 июля: Путин дал задание правительству разобраться с кредитами для населения

Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам, в том числе по ипотеке. Это должно снизить возможные риски для заёмщиков. Крайний срок выполнения - 15 июля.

Президент России Владимир Путин дал задание правительству навести порядок в сфере предоставления кредитов населению. В частности, кабмину было поручено обеспечить принятие закона о плавающих ставках и сроках по кредитам для граждан.

Речь идёт как о потребительских кредитах, так и об ипотеке. Новый закон должен будет снизить возможные риски для заёмщиков. Крайний срок выполнения данного указа - 15 июля.

Ответственными за выполнение данного поручения глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на сайт Кремля.

Напомним, что закредитованность населения была названа одной из серьёзнейших социальных проблем России. А кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, только усугубил ситуацию.