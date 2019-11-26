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Крайние мэры: сможет ли Майкл Блумберг составить конкуренцию Трампу на президентских выборах
26 ноября 2019, 09:54 • 62 • В мире
Участие финансового магната и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской кампании от Демократической партии говорит о кризисе в стане оппонентов Трампа, считают эксперты. По мнению аналитиков, вступая в гонку, Блумберг намеревается «спасти честь» партии. Однако, несмотря на успешные показатели на посту мэра Нью-Йорка и имидж умеренного центриста, демократы вряд ли выберут его в качестве кандидата, считают политологи.
Майкл Блумберг AFP © Yana Paskova / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Бывший мэр Нью-Йорка и мультимиллиардер Майкл Блумберг 24 ноября официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.
«Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку. Мы не можем позволить себе ещё четыре года терпеть безрассудные и аморальные действия президента Трампа. Он представляет собой опаснейшую угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он обеспечит себе ещё один президентский срок, мы можем никогда не оправиться от нанесённого ущерба… Уверен, что мой уникальный набор навыков, полученных в бизнесе, государственном управлении и благотворительной деятельности, позволит мне победить и возглавить страну», — говорится в заявлении миллиардера.
Блумберг — политик и бизнесмен, мультимиллиардер, состояние которого оценивается в $54,1 млрд, что в 17 раз больше, чем аналогичный показатель для Трампа. В 1981 году Блумберг основал компанию Bloomberg LP, которая занималась организацией и продажей аналитических данных для участников фондового рынка. Сегодня Bloomberg — одно из ведущих медиаагентств мира, которое включает в себя службу новостей, несколько телеканалов, издательство и интернет-портал.
Кроме того, Блумберг в 2002—2013 годах был мэром Нью-Йорка, сменив на этом посту друга Дональда Трампа, юриста Рудольфа (Руди) Джулиани. Стоит отметить, что в первый раз на пост мэра он избирался от Республиканской партии, потратив на кампанию $74 млн. После своего переизбрания в 2005-м Блумберг инициировал принятие закона, согласно которому количество сроков избрания градоначальника выросло с двух до трёх.
В тесном поле
Предположения об участии Майкла Блумберга в президентской гонке на стороне Демократической партии США появлялись ещё в начале года. Однако первое косвенное подтверждение они получили в середине ноября, когда миллиардер подал документы на регистрацию в качестве участника первичных выборов кандидата в президенты (праймериз) от Демократической партии США в штате Алабама.
Блумберг вступает в демократические праймериз, в которых уже принимают участие 17 кандидатов. Они уже провели пять публичных дебатов, а шестой раунд назначен на 19 декабря.
По состоянию на 20 ноября, по данным агрегатора опросов общественного мнения RealClearPolitics, лидерство по-прежнему сохраняет бывший вице-президент США Джо Байден — за него готовы отдать свои голоса 29,8% зарегистрированных избирателей-демократов. Второе место занимает самоназванный социалист, сенатор Берни Сандерс с 19,3% поддержки, а третье — его «коллега» по левому крылу партии, сенатор Элизабет Уоррен, за которую готовы проголосовать 18,5% избирателей.
Далее идут политики второго и третьего эшелона, поддержка которых составляет менее 10% и 5% соответственно. Майкл Блумберг пока что находится в последней категории, так как за него готовы проголосовать всего 2,3% избирателей. Не намного его опережает бизнесмен Эндрю Янг с 2,8% поддержки, а замыкает тройку «двухпроцентников» конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард с 2%.
Без поддержки
Несмотря на то что Блумберг был достаточно успешным мэром по экономическим показателям, целый ряд представителей демпартии и лояльных им СМИ считают, что сокращения безработицы и снижения уровня преступности ему удалось добиться благодаря ущемлению прав различных меньшинств.
Так, в то время, когда он находился у власти в Нью-Йорке, полицейское управление города начало претворять в жизнь политику «останови и обыщи» (stop-and-frisk) — временного задержания и досмотра пешеходов на предмет оружия и контрабанды. Несмотря на то, что за тот период, когда применялась эта практика, уровень преступности снизился на 32%, её регулярно критиковали правозащитники, утверждая, что она нарушает гражданские права молодых афро- и латиноамериканцев.
Также Блумберг закрывал школы, которые считал неэффективными, и активно продвигал учреждение так называемых чартерных школ, которые сочетали в себе элементы частных и государственных, чем также вызвал недовольство правозащитников, отстаивавших интересы этнических меньшинств.
«Я думаю, то, что он поддерживает чартерные школы, ухудшит его перспективы на праймериз Демократической партии», — приводит газета The New York Post слова Хейзел Дьюкс, долгое время возглавлявшей Нью-Йоркское отделение Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.
СМИ, традиционно поддерживающие Демократическую партию, также обрушились на бывшего мэра.
«Блумберг — это последнее, что нам нужно после Трампа», — материал с таким заголовком опубликовал телеканал CNN.
Критике миллиардер подвергся и с правого крыла американской политики. Пользователи соцсетей припомнили ему многочисленные запреты, которые он вводил, находясь на посту градоначальника.
«Достижения Майкла Блумберга: запретил газировку в больших стаканах. Был худшим мэром Нью-Йорка после Билла де Блазио. Нарушал Конституцию, ущемляя права на оружие. Выиграют разве что рекламщики, потому что его кампания изначально обречена на провал!» — написал в Twitter писатель Эндрю Поллак.
Этот твит разметил в своём аккаунте Дональд Трамп, который сам, впрочем, пока не прокомментировал официальное вступление Блумберга в президентскую гонку.
«Колоссальный ресурс»
По словам директора Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрия Рогулёва, молодой электорат Демпартии вряд ли примет ещё одного возрастного миллиардера как своего кандидата, и даже дорогостоящая предвыборная кампания здесь не сыграет большой роли.
«Нынешний президент США сделал ставку на то, чтобы поднять уровень промышленности, вернуть в Америку хорошо оплачиваемые рабочие места. Этим подходом он привлёк тех, кто традиционно голосовал за Демократическую партию: рабочий класс Среднего Запада, который сейчас бедствует. Трамп сразу сделал ставку на эту категорию людей и победил в этих штатах, где до сих пор у него достаточно высокий рейтинг», — отметил Рогулёв в беседе с RT.
Майкл Блумберг же, по словам эксперта, «типичный глобалист».
«Его компания транснациональная, он работал на Уолл-стрит, был брокером и финансовым аналитиком, на чём сделал своё состояние. Его единственная пропагандистская зацепка — это то, что он свои миллиарды не унаследовал, а сам их заработал. И в этом смысле он выступает олицетворением некой американской мечты. Думаю, Блумберг будет заявлять, что если за него проголосуют, то все будут такими же богатыми, как и он», — говорит политолог.
В свою очередь, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский предположил, что Блумберг решил войти в предвыборную гонку, чтобы «спасти честь» Демократической партии.
По его мнению, кандидатура Блумберга вряд ли придётся по нраву набирающим вес молодым представителям Демпартии, которые всё больше продвигают социалистические идеи и опираются в поддержке на представителей меньшинств.
«Сейчас Демократическая партия настолько скатилась влево, что в ряде случаев её вполне можно называть социалистической. Крайние левые не будут голосовать за Блумберга, это не их кандидат. Крайне левые или правые — это всегда плохо, поскольку страна тяготеет к центру», — считает Лозанский.
Кроме того, по мнению эксперта, в настоящий момент ни один претендент на роль кандидата от Демпартии не сможет выступить равновесным конкурентом Трампа на выборах 2020 года.
«Ранее демократы сделали ставку на Джо Байдена, но в связи с коррупционным скандалом по Украине его рейтинг начал снижаться и, соответственно, в штате Айова, с которого начинается праймериз, по данным опроса, он уже занимает четвёртое место. Если процедура импичмента дойдет до сената, то рейтинги Байдена будут продолжать падать… Остальные кандидаты от демократов — не настолько известные политики, чтобы конкурировать с Трампом», — заключил Лозанский.
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